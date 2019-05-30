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6粒超補！台南「雞佛蛋餅、蚵仔漢堡」壯陽雙星早餐　在地人：我們就浮誇

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生活中心／綜合報導

壯陽雙星早餐，一早就「冰棒叫」！台南市「蟹堡王早餐店」推出「雞佛蛋餅」、「蚵仔漢堡」，被網友PO上網，引起不少老饕按讚分享。有當地人笑說，「我們台南人就是這麼浮誇」。

林姓老闆當天新鮮進貨雞佛，先用麻油爆香，大方放下6顆與蛋液結合做成蛋餅；此外，若加上番茄、生菜和美乃滋，搖身一變成「雞佛漢堡」。老闆說，雞佛含有賀爾蒙，「媽媽吃了媽媽樂，男生吃了比較好。」

放6粒超補！台南「雞佛蛋餅、蚵仔漢堡」早餐　在地人：我們就這麼浮誇。（圖／東森新聞）

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▲▼超肥美的雞佛、蚵仔蛋餅。（圖／東森新聞／下同）

放6粒超補！台南「雞佛蛋餅、蚵仔漢堡」早餐　在地人：我們就這麼浮誇。（圖／東森新聞）

為何有如此創意發想？林老闆說，「吃到不知道什麼好吃，就想要玩一些不一樣試試看」，現在試了大概半年，之前被朋友PO到網路上。除了雞佛早餐，老闆還研發「蚵仔早餐」，6顆新鮮大蚵仔做成蛋餅、漢堡。

一名顧客表示，平常雞佛都做三杯料理，第一次吃到，覺得口感很搭、很特別。另一人說，它非常新鮮、完全沒腥味，且老闆特別用麻油，所以非常夠味道，搭配外皮鬆軟的漢堡很好吃，台南人早餐就是這要吃這麼豐富，「我們台南人就是這麼浮誇」。

放6粒超補！台南「雞佛蛋餅、蚵仔漢堡」早餐　在地人：我們就這麼浮誇。（圖／東森新聞）

▲▼蚵仔、雞佛漢堡。

放6粒超補！台南「雞佛蛋餅、蚵仔漢堡」早餐　在地人：我們就這麼浮誇。（圖／東森新聞）

▼林老闆說，「吃到不知道什麼好吃，就想要玩一些不一樣試試看。」

放6粒超補！台南「雞佛蛋餅、蚵仔漢堡」早餐　在地人：我們就這麼浮誇。（圖／東森新聞）

【店家資訊】

蟹堡王早餐店
台南市中西區西門路一段450號
06：00～11：00
無店休

ET快訊
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關鍵字：蟹堡王早餐店,台南

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