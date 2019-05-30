開槍打死嫌犯無罪確定　勇警張景義含淚：視情況仍會開槍

▲刑事局長黃明昭慰問萬華開槍警張景義：你辛苦了。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市萬華分局警員張景義開槍打死竊嫌獲判無罪確定，刑事局長黃明昭30日與張會面時表示，張員保護人民生命，大膽合法用槍獲法院支持、判決無罪確定，他深感欣慰。

黃明昭指出，員警執法常有使用警械造成民眾生命財產損傷，甚有死亡憾事，時有用槍時機的爭議。警政署因應基層員警、立法委員、學者專家提議，修訂警械使用條例，讓員警能大膽合法使用槍械，目前修法已進入作業程序。

▲刑事局長黃明昭慰問萬華開槍警張景義：你辛苦了。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署並針對警械使用條例，用槍部分組成推動修正小組，修訂方向主要有三項：第一、警察人員執勤於未攜帶警械、無法有效使用警械或認以不使用警械為適當時，得使用現場足以達成目的之物品作為輔助工具。

第二、內政部應遴聘相關機關代表及專家學者組成鑑定小組，得就警察人員使用警械致人死亡或重傷爭議案件之使用時機、過程及相關責任進行鑑定，以協助司法偵審，並保障案件當事人權益。

第三、現行賠償及補償金額無法完全填補被害人所受損害，希望未來修法能刪除賠償、補償定額制，並擴大損失補償對象至遭受傷亡之人民。警察執法開槍造成的傷亡未來將可比照國賠規定，故明定人民對於違反本條例規定使用警械之賠償，依國家賠償法規定辦理。

張景義受訪也指出，當初事發時他抵達現場，發現對方駕車衝撞才會開槍制止，所幸當時深夜西門町路上人不多才未造成更多傷亡，他獲法院判定用槍無罪深感欣慰。

對於媒體詢問如果再來一次他是否仍會英勇開槍制止，他含著淚眼平靜的說：從警的職責就是要制止犯罪、保障民眾安全，如果仍遇到緊急情況、為了保障民眾和同仁安全他還是會視情況果決用槍。

【其他新聞】

►影／24歲女騎士爆頭真相曝！貨繩地上拖 她鑽車縫壓過打滑慘死輪下

► 星聚點女大生「偷轉客人不要點數」自肥 超慘下場曝光...



►快訊／老外出沒西門町專盯短裙辣妹 皮鞋裝針孔正義哥報警抓包