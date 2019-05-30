2019高校畢業歌票選／金門高中《不想說再見》



《不想說再見》

作詞：李沃曄

作曲：黃聖絜、蔡育杰、許文濤

演唱：黃聖絜、王冠傑、陳薇

創作理念：

三年，悄悄過去，

回憶，慢慢浮現，

在高中的酸甜苦辣，成為了永生難忘的故事。

即將分開，踏上各自的旅程，

這首歌的和弦，灌溉了你我心田，

這部片的畫面，紀錄你我的從前，

雖然不想說再見，但畢業不代表著離別。

只期許在夢想與未來能夠相遇，創造故事，

而裡頭的主角，將有我們繼續，一同主演。

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歌詞：

【Verse】

當我踏入金中校園第一天

從來沒有搶到那碗牛肉麵

福利社的阿姨能不能先借錢

肚子超餓出門太急給個方便

樓樓下的學妹要不要吃宵夜

也許我們可以去四樓盪鞦韆

喂喂教官正在巡堂校園

「後面走的還不給我快一點」

【Pre-chorus 1】

回想起曾約定 約定要一起

一起在那 夢想與未來相遇

或許又或許 我們的交集 會再延續

【Chorus】

不想說再見 也不想再失聯

這三年的時間 終究來到了這一天

這首歌的和弦 灌溉了你我心田

在一轉眼之間 三年變成一瞬間

不想說再見 也不想再失聯 這三年的時間

終究來到了這一天 這部片的畫面

紀錄你我的從前 故事裡的主角 將由我們一同主演

【Pre-chorus 2】

回想起我和你 和你的記憶

記憶裡的 故事並未完待續

未曾想分離 另一個續集 會在哪裡

【Chorus2】

不想說再見 也不想再失聯

這三年的時間 終究來到了這一天

這首歌的和弦 灌溉了你我心田

在一轉眼之間 三年變成一瞬間

不想說再見 也不想再失聯

這三年的時間 終究來到了這一天

這部片的畫面 紀錄你我的從前

故事裡的主角 將由我們一同主演

【Unison】

不想說再見 也不想再失聯

這三年的時間 終究來到了這一天

這首歌的和弦 灌溉了你我心田

在一轉眼之間 三年變成一瞬間

不想說再見 也不想再失聯

這三年的時間 終究來到了這一天

這部片的畫面 紀錄你我的從前

故事裡的主角 將由我們一同主演