2019高校畢業歌票選／宜蘭高商《留 • 憶》

《留 • 憶》

作詞：張裕民

作曲：石博勝

演唱：林家宏 吳岱霖 張裕民

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創作理念：

三年，很多人不知道該怎樣去定義這短短的天數。

許多青春歲月的篇章，青澀稚嫩的臉龐。

「留」在過去那三年，變成真摯的回「憶」。

歌詞：

我看著時光飛逝

在一千多個日子

回頭看

還留下什麼在我身邊

教室排列的位置

重新再回憶一次

誰記得

鳳凰花凋謝的那一刻

走出校門的一剎那

在刻骨銘心的六月盛夏

各奔東西到了天涯

三年了 相伴走過的這些年華

伴著你走完這段時光

剩回憶留在青春篇章

即使對未來有多迷茫

別害怕我們都要堅強

在大鏡子前的約定

勾勒出一段 青澀的過去

一早在四維堂的叮嚀

轉眼間 真的成了回憶

伴著你走完這段時光

剩回憶留在青春篇章

即使對未來有多迷茫

別害怕我們都要堅強

轉眼間 真的就要畢業

面對新的挑戰

是時候要離別。

這一切的回憶把他留在圍牆裡

當作生命的良醫

每當困難迫使你

放棄 也別忘了

那年為了夢想而努力

對於未來的憧憬

曾經迷茫的自己

直到鐘聲響起

燈滅了 真畢業了 該翻新一頁了

背負著夢想起飛 陪著你我絕不撤退

Maybe a true

我們就該在此地訣別

伴著你走完這段時光

剩回憶留在青春篇章

即使對未來有多迷茫

別害怕我們都要堅強

伴著你走完這段時光

剩回憶留在青春篇章

即使對未來有多迷茫

別害怕我們都要堅強

