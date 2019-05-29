判決出爐！土城男注「10倍胰島素」弒父　冷靜等他斷氣：大家都解脫

<p>記者陳雕文／新北報導</p> <p>新北市土城一名38歲的張姓男子，因不堪長年照料患有慢性病的老父親（69歲），日前晚間先餵食安眠藥，隨後再注射過量的胰島素導致父親死亡；張男被逮後，坦承犯行，且情緒相當平靜，他淡然直言，「這樣，大家都解脫了！」</p> <p>檢警調查，張男是家中么子，還有2個哥哥與2個姊姊，但兄姊皆因工作因素離家，獨留他在老家中照料患有高血壓、糖尿病的老父親長達9年；警方指出，張男經濟情況並不寬裕，平時靠著打零工維生，除了負責照料父親、扛起醫藥費外，還得負擔每月7000元的房租，生活壓力讓他喘不過氣，最後決定親手終結父親生命。</p> <p>去年11月13日晚間，張男狠下心，先拿出安眠藥餵食父親後，再注入10倍份量的胰島素（正常用量為18ml，張男注射180ml），直到翌日（14日）上午確認父親已經氣絕後，才於中午向警方自首說，「我殺了我爸」。</p> <p>面對警方訊問，張男心緒平靜，指稱在餵食安眠藥之前，有事先徵求過父親意見，「讓你好走一點好不好？」而父親當下也表示同意，因此才會選擇動手；對於這一說法，檢警目前仍持保留態度。</p> <p>檢警相驗遺體時，張男還冷靜地說，「這樣大家都解脫了！」檢方依殺害直系血親尊親屬罪嫌將張男起訴；經過多日審理，新北地院於本月29日下午依殺害直系血親尊親屬罪判張男7年10月徒刑，全案仍可上訴。</p>

記者陳雕文／新北報導

新北市土城一名38歲的張姓男子，因不堪長年照料患有慢性病的老父親（69歲），日前晚間先餵食安眠藥，隨後再注射過量的胰島素導致父親死亡；張男被逮後，坦承犯行，且情緒相當平靜，他淡然直言，「這樣，大家都解脫了！」

檢警調查，張男是家中么子，還有2個哥哥與2個姊姊，但兄姊皆因工作因素離家，獨留他在老家中照料患有高血壓、糖尿病的老父親長達9年；警方指出，張男經濟情況並不寬裕，平時靠著打零工維生，除了負責照料父親、扛起醫藥費外，還得負擔每月7000元的房租，生活壓力讓他喘不過氣，最後決定親手終結父親生命。

▲張男冷靜表示，「這樣大家都解脫了」。（圖／記者陳雕文攝）

去年11月13日晚間，張男狠下心，先拿出安眠藥餵食父親後，再注入10倍份量的胰島素（正常用量為18ml，張男注射180ml），直到翌日（14日）上午確認父親已經氣絕後，才於中午向警方自首說，「我殺了我爸」。

面對警方訊問，張男心緒平靜，指稱在餵食安眠藥之前，有事先徵求過父親意見，「讓你好走一點好不好？」而父親當下也表示同意，因此才會選擇動手；對於這一說法，檢警目前仍持保留態度。

檢警相驗遺體時，張男還冷靜地說，「這樣大家都解脫了！」檢方依殺害直系血親尊親屬罪嫌將張男起訴；經過多日審理，新北地院於本月29日下午依殺害直系血親尊親屬罪判張男7年10月徒刑，全案仍可上訴。

▼新北地院於本月29日下午依殺害直系血親尊親屬罪判張男7年10月徒刑，全案仍可上訴。（圖／記者陳雕文攝）