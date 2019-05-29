國民黨左楠立委初選同黨操戈開告黃昭順　張顯耀：差7通就翻盤

記者吳奕靖／高雄報導

國民黨高雄左楠區立委初選民調結果出爐，由現任立委黃昭順勝出，不過這卻讓同黨的張顯耀相當不滿，召開記者會要求黨中央公開民調內容、錄音檔，甚至還表示自己遭到黃昭順不實指控影響選情，已經提告黃昭順，張顯耀說：「我差7通電話就能翻盤」，希望大家一起來幫忙抓鬼。

▲張顯耀提供相關證據指控國民黨初選民調不公，甚至還點名黃昭順散播不實消息 。（圖／記者吳奕靖攝）

同為參加初選的張顯耀就在29日下午召開記者會，態度相當強調，重砲轟擊黨中央，希望能夠提供民調資料、錄音檔來「以召公信」，張顯耀情緒相當激動說：「沒有把相關爭議以及民調作假真實真相，公開大白之前，張顯耀拒絕接受這次民調的結果，請兩家民調公司立刻保全全程民調錄音原檔，絕對不可以做任何的刪減」。

▲張顯耀提供相關證據指控國民黨初選民調不公，甚至還點名黃昭順散播不實消息 。（圖／記者吳奕靖攝）

張顯耀還提供資料，宣稱有鄉親傳訊息給他，表示接到民調當天，訪問人員對於他的名字都沒提，質疑電話訪問的過程當中有「誤導」，甚至這次進行民調的兩家公司當中，其中有一家是黃昭順來指定的，另外還對黃昭順指控，拿出通訊對話框的紀錄「散播張顯耀在陸委會副主委被誣指洩密冤案當時新聞」，這個舉動不顧早已還給張顯耀清白，散發誤導民眾，

張顯耀現在已經向高雄地方法院提起誹謗告訴，也希望左楠區的民眾能夠提供相關資料來證明初選民調不公平，張顯耀說：「民調差距只有0.648％，差距相當細微，等於再7通支持自己的電話，就能順利翻盤」。而記者求證黃昭順陣營，助理僅以委員還在開會當中，尚未對此發表任何看法。

▲張顯耀提供相關證據指控國民黨初選民調不公，甚至還點名黃昭順散播不實消息 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲張顯耀提供相關證據指控國民黨初選民調不公，甚至還點名黃昭順散播不實消息 。（圖／記者吳奕靖攝）