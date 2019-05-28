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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

遭指故意丟失華為包裹　聯邦快遞再致歉：沒有外部要求轉運

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▲▼ 聯邦快遞致歉。（圖／翻攝新浪微博）

▲聯邦快遞於微博致歉。（圖／翻攝新浪微博）

記者曾俊豪／綜合報導

針對華為指出，公司有幾件包裹被聯邦快遞（FedEx）「送錯地方」抵達到美國，對此，聯邦快遞28日進一步在微博發表聲明，指出「對於少量華為貨件被失誤轉運表示抱歉，確認沒有任何外部方面要求聯邦快遞轉運這些貨件，有關貨件正在退還至發貨方途中。」

聯邦快遞指出，「我們重視所有的客戶，他們每天交付給我們超過1500萬個包裹。我們對於少量華為貨件被失誤轉運表示抱歉。我們確認，沒有任何外部方面要求聯邦快遞轉運這些貨件。有關貨件正在退還至發貨方途中。該事件不能代表我們全球超過45萬名員工每天都致力於為客戶提供其所期望的高品質運輸服務。」

據《路透社》報導，華為近日指控美國快遞公司聯邦快遞將兩件原定送往華為亞洲辦公室的包裹轉送到美國，並且試圖改變另外兩個包裹的運輸路徑。但華為拒絕詳細敘述，為何認為包裹是被刻意寄往別的地方。

兩件被轉送的包裹都是從日本東京寄往華為大陸辦公室，一件是5月19日寄出，另一件是5月20日寄出，最後卻被寄到了聯邦快遞總部美國田納西州曼菲斯市。

另外還有兩件包裹5月17日從越南河內寄出，原定分別送往華為香港和新加坡的辦公室，卻在抵達時以「特殊狀況」被留下。根據聯邦快遞網站的說明，所謂的「特殊狀況」是指不可掌控的因素干擾了寄送工作，包括關稅延遲、國定假日或是無人收貨。

根據華為提供的聯邦快遞追蹤記錄，一個原本由越南寄出的包裹已於週五收到，另一個還在路上。華為表示，這四個包裹只是文件，並「沒有技術內容」。不過報導還稱，無法查證追蹤記錄的真實性。

華為發言人Joe Kelly表示，「最近透過聯邦快遞寄送重要商業文件，沒有辦法寄達原定目的地，反而被有意或無意的轉送到聯邦快遞的美國部門，幾次經驗降低了我們的信心。」

聯邦快遞發言人Maury Donahue則回應，「這些快遞是因為作業疏失才會被誤送到別的地方，聯邦快遞並未因為任何人的要求而改變送貨目的地。」她認為是獨立事件，而且僅限非常少數的包裹才會遇到。

▲聯邦快遞宣佈開通越南河內新航線。圖為聯邦快遞B757貨機攝於河內內排國際機場。(圖／聯邦快遞提供)

▲聯邦快遞捲入中美貿易戰爭端。(圖／聯邦快遞提供)

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