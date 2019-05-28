華為稱「全球已獲42個商用合約」　5G用戶三年內估增至5億

▲華為榮耀20新機發表。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

美國繼生效加徵25%關稅後，近日再對華為趕盡殺絕，外媒直言這是要遏止中國大陸期望變成全球科技主導者的野心。不過華為無線產品線總裁鄧泰華今（28）日表示，華為在第5代移動通訊（5G）投入得最早且最堅決，目前已在全球包括歐洲、亞太、中東及非洲等地，獲得42個商用合約。

▲華為無線產品線總裁鄧泰華28日表示，已獲得全球42個5G商用合約。（圖／路透社）

星島日報網報導提到，鄧泰華今天在出席香港中華出入口商會論壇時，作上述表示。鄧泰華指出，這42份5G商用合約中，有25份來自歐洲、10份來自中東、6份來自亞太、1份來自非洲。華為全球5G網路設備發貨量已超過10萬套，占全球5G商用發貨的大部分。鄧泰華還表示，4G用了6年時間才達到全球5億用戶，相信5G達到相同使用者規模的時間，將縮短到3年。

華為在兩個月前發布2018年年報，當中提到，「截至2019年2月底，已經和全球領先運營商簽訂了30多個5G商用合約，40000多個5G基站已發往世界各地。短短兩個月，華為的5G商用合同又再次有所突破。」至於鄧泰華有無就華為被美國封殺的問題多作回應，報導中沒有多做表示。