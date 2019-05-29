台灣中油石油探索館開幕　打造石油奇幻體驗

▲台灣中油石油探索館啟動開幕。(圖／中油提供，以下同）

生活中心／台北報導

歷經一年半的全面更新，位於台北中油大樓的「台灣中油石油探索館」今(29)日開幕，全新的展區結合數位多媒體互動遊戲，將各種原本艱澀難懂的油、氣相關專業知識，透過設計新穎且生動有趣的科普手法，讓大小朋友深入淺出探索學習。此外，配合台灣中油73周年慶，石油探索館即日起舉辦為期3天的慶祝活動，包含每日限量福袋與文創商品滿額摸彩，歡迎各界前往參觀選購。

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▲台灣中油員工及吉祥物「歐力」寶寶熱舞揭開序幕。



今天的開幕活動邀請台灣中油桃園煉油廠的薩克斯風與烏克麗麗社團演奏迎賓，開場表演由探索館的吉祥物「歐力」和台灣中油員工共同出場，帶來熱力四射的「有你有中油，舞動無極限」舞蹈，最後由董事長歐嘉瑞率隊以加油槍點亮光球，宣布石油探索館正式營運，展現活力與創新。

▲石油探索館內展示各種舊加油機。

石油探索館帶領參觀者深入地底千米，探訪在地層中沉睡數億年的石油，以及千百年來人們如何利用石油能源，隨科技進步發展出現代鑽井與煉製技術，翻轉當代生活的面貌。其中「出磺坑劇場」為全台第一座機械劇場，透過歐洲中世紀機械鐘錶的概念，清代巡撫劉銘傳、日本商人淺野總一郎等主角輪番出場，講述台灣繁華油鄉的百年傳奇。特展廳首部特展以「GO GREEN！智慧綠能生活圈」為主題，呈現未來綠能社區藍圖，也鼓勵民眾在參觀之後，能夠在日常中實踐減碳觀念。

▲▼石油探索館內有各種有趣的互動遊戲參觀者都覺得非常好玩。



二樓空間則是打造成一座當代石油城市的現貌，有加油站、家庭、街道、超市及實驗室等各種場景，供民眾自由探索石油數以千種的應用可能性，館內還有2座不同時空的加油站，一座訴說台灣加油站的老故事，另一座設有可愛的黃色汽車，讓參觀民眾以遊戲方式體驗開車上路、自助加油。而在深度認識石油多元面貌的同時，解開隱藏的7大解密關卡，將有機會成為探索館專家。

全新的石油探索館打造一場全方位石油奇幻體驗，免費開放給大眾參觀，來這裡走一趟後，會發現原本專業的石油知識變得淺顯易懂。相關參訪須知可上台灣中油全球資訊網http://home.cpc.com.tw/。