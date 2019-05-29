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台灣在地味！邪惡「去骨香酥雞」來了　濃郁飄香網友直呼想報警

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▲無骨香酥雞2。（圖／記者湯興漢攝）

▲被網友熱議的超台味「去骨香酥雞」香氣四溢，原來是21風味館推出的新品。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

雖然市面上的美食創意無限，不斷推陳出新，但很難否認有些滋味還是「古早味」來的經典，近期超商大玩復古戰，選用古早味零嘴、冰品來擄獲老饕的心！但在台灣網友心中，最令人難忘的還是台灣獨有的「古早味鹽酥雞」，香氣爆棚一聞就口水直流，絕對是無法取代的靈魂美食，然而最近就有一款台味感十足的「去骨香酥雞」在IG上引起討論，香調豐富的風味吃一口就上癮！

素有烤雞專家美名的21風味館，不斷創新研製各式雞肉商品，最近也跟上這波古早味風潮，推出有濃濃台味的組合「21去骨香酥雞 & 冬瓜檸檬凍飲」；其中「21去骨香酥雞」使用國產雞肉，以容易吸附醃料的滾刀工法切塊，不僅較入味，肉塊大小也很容易就口！醃製醬料則以八角、胡椒、肉桂等辛香料調配出台式獨有的五香風味，獨門二次裹粉功夫讓外皮酥脆不油膩，最後撒上大量椒鹽粉，創造出經典懷舊的台式新風味，一上桌飄來的陣陣香氣超逼人，咬下的瞬間更是香味噴發！

▲無骨香酥雞2。（圖／記者湯興漢攝）

▲好吃的秘密是加入八角、胡椒、肉桂等辛香料提增香氣。

▲無骨香酥雞2。（圖／記者湯興漢攝）

▲21去骨香酥雞肉質鮮嫩多汁，而且每塊都超大塊。

這次21PLUS、21風味館新推出的「21去骨香酥雞」，吃過的網友都讚不絕口，肉塊鮮嫩、鹹香涮嘴，有著特殊的辛香之氣，另一主因是「去骨」不用啃骨頭或擔心刺嘴，鹹香不卡牙的濃郁滋味，令人味覺大大震撼，博得不少網友喜愛。嚐過的網友就表示：「原以為無骨會比較柴，剛炸起鍋咬下去肉超嫩」、「很貼心，不怕咬到骨頭」、「速食店又來一個萬惡消夜」；甚至還有人發問「路過都聞的到~可以帶進電影院嗎？」、「香到想報警惹！」。「21去骨香酥雞」為限定商品，單點95元、套餐加價購81元。

▲▼21PLUS炸雞。（圖／記者湯興漢攝）

▲100%檸檬原汁調和的「冬瓜檸檬凍飲」酸酸甜甜。

同時也推出台灣古早味的「冬瓜檸檬凍飲」來搭配，使用100%檸檬原汁，結合古早味冬瓜露，黃金比例酸酸甜甜好滋味，喝一口就沁涼無比，並添加檸檬果凍，打造出味蕾的酸甜口感。一口「21去骨香酥雞」一口「冬瓜檸檬凍飲」超對味，網友更表明「香酥雞+冬瓜檸檬=超欠吃組合！」，二項組合簡直是最佳拍檔！「冬瓜檸檬凍飲」單點55元、套餐加購價47元。若想一起享用，則可選擇套餐加價購95元，個人餐則另附大薯霸售價為155元。

另外，若擔心吃不飽還可點「香酥雞野菜貝殼麵」，其使用「21去骨香酥雞」搭配濃郁雞汁基底的義式香料貝殼麵，西式新台味還有豐富的大量蔬菜，超大份量超飽足，而且視覺一同享受！香酥雞野菜貝殼麵套餐附飲料售價190元，為期間限定發售 。今年夏天想吃到充滿懷舊感的經典台味，就到21PLUS、21風味館準沒錯！

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關鍵字：炸雞,去骨香酥雞,21風味館

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