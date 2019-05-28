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埼玉也有人街頭持刀！日警開槍擊倒「內褲男」　送醫急救不治

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▲▼日本埼玉縣發生街頭持刀事件，男子遭警方開槍制伏後死亡。（圖／CFP）

▲日本埼玉縣發生街頭持刀事件，男子遭警方開槍制伏後死亡。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

日本神奈川縣28日上午剛發生隨機傷人案，造成19人死傷，不料下午在埼玉縣也有一名男子持刀企圖襲警，被警員開槍擊中腹部，送醫後宣告不治事件。警方證實，死者為68歲男子鎌倉幸作，詳細案情仍有待調查。

綜合日本放送協會（NHK）、時事通信社報導，當地時間28日下午2時許，當地消防局接到報案電話稱，在埼玉縣埼玉市沼見區大和田町有「男性路人倒在地上」。2名20多歲警員獲報後前往現場查看，此時，僅穿著內衣褲的鎌倉幸作卻手持尖刀朝警員方向靠近，左手腕還留有血跡。

2名警員見狀，立刻警告對方「把刀子丟掉，不然我就開槍了」，其中一名警員也對空鳴了1槍示警，但男子不願配合，反而繼續接近。2名警員因此朝男子各開了1槍，其中1發子彈擊中對方腹部。鎌倉幸作被以妨害公務的名義逮捕，並立刻送往醫院急救，但仍於下午5時左右死亡。

報導指出，案發地點正是鎌倉幸作的住處門前，地點靠近東武野田線大和田站，附近住宅和商店林立。一名在附近工作的60多歲男子說，一開始聽見「砰、砰」的「煙火聲」，後來才知道是槍聲；另一名60多歲居民也說，他出門時看見許多人圍觀，男子則僅穿著內衣褲倒在地上。

詳細案情和男子持刀原因仍有待調查，不過，2名警員所屬的埼玉縣警大宮東警署副署長金光廣和表示，「以目前來看，警員的用槍時機沒有疑慮。」

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關鍵字：埼玉,街頭持刀,日韓要聞

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