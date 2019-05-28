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社會 社會焦點 保障人權

連兩胎不知父親是誰！把男嬰丟包機車踏板活活餓死　21歲女下場揭曉

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記者陳雕文／新北報導

扯！新北市三峽區一名21歲賴姓女子日前下午1點在家中廁所生下兒子，因為不知道孩子的爸爸是誰，擔心被家人責罵，她騎車到鶯歌，將躺在手提包裡的男嬰隨機放置在路邊停靠的機車踏板上，讓其活活餓死。警方通知到案說明，她則稱，「希望讓善心人士領走」，並坦承，之前也生過兒子，一樣不知道父親是誰，員警聽完不斷搖頭。

▲▼21歲媽媽。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲賴女連生兩子都不知生父是誰。（圖／翻攝自賴女臉書）

警方調查，賴女由爸爸獨自扶養，但彼此關係並不親。曾在美髮店工作，高中肄業後，未找正當工作，只靠爸爸給的零用錢過活。由於生活空虛，閒閒沒事，便開始尋找酒肉朋友，時常深夜還在飲酒作樂，並在喝醉後與不同男子發生性關係。三年前，剛滿18歲的她還因此懷孕，生下一個兒子。

當時剛從工廠下班回到家的50歲賴爸爸，看到女兒捧著男嬰，氣得大罵「妳跟誰生的！？」賴女搖頭，不發一語。過了三年，兒子剛上幼稚園大班，但她死性不改，又因為酒後亂性而懷孕，且依舊不知生父是誰。這回她擔心被責罵，決定「低調處理」。

▲▼鶯歌棄嬰。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲賴女在自家廁所中產下兒子。（圖／翻攝自賴女臉書）

去年8月18日下午，她在廁所生下兒子後，持剪刀剪斷臍帶，把孩子打包放進黑色手提包，並打算載至鶯歌向朋友求助，但行經中正二路的機車停車格時，她突然覺得，為了嬰兒跑來跑去很麻煩，乾脆隨機丟包在一輛機車踏板上。

後來要牽車的男騎士看到包包嚇了一跳，急忙報案。警方到場調查，發現嬰兒已無呼吸心跳，身上還留有一小段約3公分長、已發黑的臍帶，深深感嘆，「不但無法在無菌環境裡被保護，還被扔在這裡（機車踏板）被活活餓死，看了好難過」。

▲▼鶯歌棄嬰。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲賴女丟包男嬰在機車腳踏板上，害其活活餓死。（圖／翻攝自賴女臉書）

二橋派出所員警循線查到賴女，到其住處將人帶返所偵辦。她供稱，因為腹痛上廁所，沒想到生下了男嬰，但她根本不清楚男嬰的親生父親是誰，又擔心被爸爸得知性關係複雜，才臨時起意，將兒子載到鶯歌丟棄，也希望能有善心人士將孩子帶回扶養，不負責任的態度，令警方搖頭。

法官考量賴女犯後態度良好，過去已面對過一次「孩子父不詳」的窘境，導致生第二胎時更加徬徨、驚恐，情節足以引起同情，若依成年人故意對兒童遺棄致人於死罪的最輕刑度（7年以上徒刑）判決仍太重，因此輕判她3年8月。全案仍可上訴。
 

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關鍵字：鶯歌,棄嬰,機車,腳踏板

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