再7個月就退伍...23歲志願役「坐8樓陽台窗沿」想輕生

▲吳姓志願役因「不想要當兵」，一時情緒激動竟揚言跳樓輕生。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

記者陳玉／台中報導

23歲吳姓男子在高雄擔任志願役，因不適應軍中生活，竟跑到台中逢甲旅館入住，吳男父母報警尋人，27日台中警方找到人，吳見狀竟揚言輕生，坐在8樓陽台窗沿意圖往下跳，現場警方、家屬及陸軍到場柔性勸說2個多小時，吳才打消輕生念頭；警方表示，吳服役3年多，疑似在軍中不適應，加上擔心受到軍法處分，一時情緒激動才想不開，所幸並無憾事發生。

▲經警方、家屬及軍方到場柔性勸說2個多小時，吳男自行從窗沿下來。

第六警分局西屯所長金桂明表示，27日上午11點獲報，福星北三街上旅館有人意圖輕生，到場見吳男坐在房間8樓陽台窗沿上，吳更對警說「看到救護車、消防車就會往下跳」，而該處是小巷弄，無法使用雲梯車、氣墊床，警消只能在附近待命，警方、吳男父母及陸軍十軍團等人都在場溫情喊話。

警聽聞吳「不想要當兵、不想回南部」，進而柔性勸導「不想做的話可以辦理退伍」，並指出部隊長官都到場瞭解，吳應該要跟權責長官理性溝通，雙方僵持近2個半小時，吳才自行從窗沿下來。

據警調查，吳是南部人，在高雄阿蓮區服役，擔任志願役士兵已經3年多，2020年1月就可退伍，但疑似不適應軍中生活，在收假日未返回部隊，家屬找不到人急忙報警，警循線在台中找到人，吳因不想當兵加上擔心遭軍法處分，情緒激動才有意圖輕生念頭。

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