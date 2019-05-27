廣東「龍舟水」狂降　深圳、珠海等地「紅色暴雨」全市停課

▲暴雨造成廣東省多地發生淹水災情。（圖／中新網）

大陸中心／綜合報導

廣東省重大氣象災害應急辦公室27日上午啟動暴雨Ⅲ級應急響應，對深圳、中山、珠海等8個市縣發布了暴雨紅色預警信號，實施停課，並於下午啟動防汛Ⅳ級應急響應，氣象預測顯示，粵北、珠三角、粵西市縣有暴雨局部大暴雨或特大暴雨，其餘市縣有大雨局部暴雨。

暴雨導致珠海發生眾多意外，據《中新網》報導，珠海高欄港平沙鎮馬路被淹，汽車遭水浸，珠海南屏花壇、藍盾路等地也有許多車輛拋錨，當地交警、市政、供水、供電等部門已投入搶救。

▼红旗虹山大新村積水深度超過1.5公尺，小嬰兒被裝在盆子救出。（圖／廣州日報）

此外，珠海多個區域也出現淹水，有多位民眾受困，紅旗虹山的積水深度達到1.5公尺，消防隊出動2輛消防車及12名消防員趕往搜救，將10名大人及一名小孩疏散到安全區域。

台山市赤溪鎮則因強降雨發生江河倒灌，受災地區成為一片汪洋，當地政府已組織救生船轉移受災民眾，統計數據顯示，，26日23時至27日06時，赤溪鎮累積降雨量已超400毫米。

廣東省氣象台指出，廣東23日起進入「龍舟水」時節，西南暖濕氣流易引發持續性，極端性強降水，須警戒淹水、山洪、泥石流，以及山體滑坡等地質災害。此外，還要注意局部雷擊災害，以及瞬間大風導致廠房、工棚、臨時構築物、戶外廣告牌及樹木倒塌等災害。