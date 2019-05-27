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美實施第二次「亞臨界核試」　日：應列入廢核議題討論

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▲▼日本政府提議把核試驗列入廢核討論。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本政府表示應該把核試驗列入廢核過程中討論。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國研究機構勞倫斯利佛摩國家實驗室（Lawrence Livermore）24日公布，他們於第二次川金會前在西部內華達州（Nevada）進行「亞臨界核試」，這次試驗被命名為Ediza，目的在強化美國保有核武的安全性。然而日本政府27日在例行記者會上表示，站在全面廢核的角度上，「亞臨界核試」應該被列入討論。

據《NHK》報導，日本現任內閣官員菅義偉27日表示，已經知道Ediza並未遵守「全面禁止核試驗條約」（CTBT），而日本政府相當重視CTBT所規範的具體廢核措施，希望該條約能盡快正式生效並執行。此外，站在全面廢除核武的角度上來看，沒有嚴重核爆的核試驗議題，如亞臨界核試等，應該在廢核過程中被列入討論。

美國在去年2月發表新的核武戰略，為了提升國家威懾力，將透過核試驗把核能現代化，並增強「低能量」的核武。至於Ediza在今年2月川金會前實施，代表川普在迫使北韓去核武的同時，自己卻進行亞臨界核試，提升核武性能，此事件預計將會引起反核團體的強烈抗議。

「亞臨界核試」為使用高性能炸彈引爆鈽（核武重要元素），並在核分裂過程中捕捉高能量的放射影像，從中取得詳細科學數據。而「Ediza」為川普自2017年12月後，第二次實施亞臨界核試，美國歷史上第29次。

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