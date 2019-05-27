影／質疑公權力當打手爆「王小姐風波」　韓國瑜：到高雄後沒打過一場麻將

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

美麗島電子報董事長吳子嘉日前在節目上爆料，指稱檢調單位有掌握高雄市長韓國瑜多年前在一位王姓女子家中的畫面，對此，韓國瑜出面回擊，他說這兩年來經歷一連串的抹黑，希望這些抹黑應該適可而止，甚至對於吳子嘉指稱檢調單位有掌握畫面感到不解，認為檢調不公開，是不是有國家公權力介入來當打手？對於爆料，也表示黃文財已經解釋得很清楚。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市長韓國瑜要抹黑適可而止。（圖／記者洪正達攝）

吳子嘉爆料，指稱檢調單位有掌握高雄市長韓國瑜多年前在一位新莊王姓女子家中的畫面，還稱韓的親信黃文財也在場；韓國瑜27日表示，在選高雄市長時，已經經歷過非常嚴厲、嚴格的考驗，他舉出30多年前創辦的台北縣第一個客家同鄉會，過了27年後也被查帳、檢驗，所以這一連串不管是抹黑、中傷、造謠等等，應該適可而止。

韓國瑜接著表示，「吳子嘉董事長說檢調，但檢調偵查不公開，那為什麼半個月前賴清德前行政院長跟8位立法委員吃飯整個會曝光？有沒有國家公權力的介入來當打手？這是不對，檢調是不公開。」

▲黃文財26日出面澄清韓國瑜過夜風波。（圖／地方中心攝）

至於黃文財出面澄清韓國瑜過夜風波只是去王小姐家打麻將，韓國瑜表示，從他到高雄市到現在，沒有打過一場麻將；至於打麻將的第四人是誰？就讓黃文財去解釋，「不能每一個人講一件事情，我就必須要說辭高雄市長，如果一直講這些話，自己都覺得沒有意思，而且將高雄市長拿來當作發誓，沒意義。」

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