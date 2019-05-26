中壢火車站週邊商圈外來人口雜聚　移、警、海巡署聯合大清查

▲移民署桃園市專勤隊等，於中壢火車站週邊商圈外來人口雜聚熱區，進行聯合大清查。（圖／移民署桃園市專勤隊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為推動的「外來人口逾期停(居)留擴大自行到案」政策，加強查察非法外來人口，移民署桃園市專勤隊25日聯合中壢警分局、海巡國安團隊人員，於桃園中壢火車站及附近中平商圈一帶，查獲非法外來人口12人。另該隊自2019年1月起執行擴大自行到案專案至目前為止，共查獲(含自行到案者)違法外來人口計2,335人，成效佳。

移民署桃園市專勤隊26日指出，中壢火車站及附近的中平商圈，是各地移工及外來人口每逢假日大量聚集的地點，因此周邊的家鄉小吃館，經常可以看到外籍移工出入吃飯、喝酒，結束後至附近旅館住宿或休息，導致色情交易、群聚鬥毆事件頻傳，形成治安隱憂。

▲▼移民署桃園市專勤隊等國安團隊，於中壢火車站週邊商圈外來人口雜聚熱區，進行聯合大清查。（圖／移民署桃園市專勤隊提供）

該隊於25日聯合中壢警分局、海巡署桃園查緝隊等國安團隊，前往中壢火車站、中平商圈及外籍人士假日經常出入之旅館等處所，主動加強查察非法外來人口，並宣導移民署積極推動之「外來人口逾期停(居)留擴大自行到案」政策，

查察獲非法外來人口12人(失聯移工9人、逾期停(居)留外僑2人、從事與許可目的不符之工作或活動之外籍人士計1人)。

移民署呼籲，現積極推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案」專案，期間自2019年1月1日起至6月30日止，對於自行到案者，採免收容及逾期罰鍰2千元且減免禁止入國期間等；但遭查獲者，原則一律收容，另逾期罰鍰和禁止入國期間將從重計算。移民署自行到案及檢舉非法雇主、仲介免費專線0800-024-881；另防制人口販運專線(02)2388-3095，請民眾及在臺逾期停(居)留外來人士踴躍檢舉及投案。