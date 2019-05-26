美大學以「竊取機密」解僱終身教授　暨大：全盤接手李曉江團隊

▲神經科學家李曉江（中）與同為教授的妻子李世華（左一）。（圖／中新社）

大陸中心／綜合報導

美國埃默里（Emory）大學日前以「中方竊取機密」、「違反NIH（美國國立衛生研究院）規定」為由，解雇華裔終身教授李曉江及其妻子，並關閉其實驗室。廣州暨南大學校長宋獻中25日透露，暨大決定全盤接手李曉江團隊的所有教授、人員歸國，「中美貿易摩擦一定會對在美中國人才有影響，但只要他們願意回來，內地高校能夠把他們接納下來。」

美國頂尖私校、有「南部哈佛」美譽的埃默里大學23日通過官方郵件，將服務23年的華裔終身教授李曉江正式開除，理由為「沒有充分公開外國研究資金的來源以及他們為中國研究機構和大學所做的工作的範圍」，同時解僱的還有李曉江的妻子李世華以及該實驗室部分中方陸僱員，並要求他們30天內回國。校方表示，是響應NIH要求而展開境外關聯調查，調查結果已通報NIH。

▲廣州暨南大學校長宋獻中（右）。（圖／暨南大學官網）

據《香港商報》報導，暨南大學校長宋獻中25日在香港出席大灣區高校研討會時表示，暨大決定全盤接手被美國一大學解僱的李曉江團隊的所有教授、人員歸國，並為其提供場地、實驗室等繼續從事研究。

宋獻中說，「中美貿易摩擦一定會對在美中國人才有影響，但只要他們願意回來，內地高校能夠把他們接納下來。這是內地高校在經濟社會建設中應有的責任和使命擔當」，也希望年輕人今後更多的回來從事科學研究。

自媒體《知識分子》指出，李曉江對於遭到開除一事表示，自2012年以來，他每年都會向校方說明其國外研究活動，早在2018年11月，他就配合調查提交了相關文件，還就「在中國的工作向埃默里大學解釋過，且目前在中國待的時間比原定的時間還要少」。

李曉江接著說，自己也曾向前任院長提交了申請書，並獲得同意，因此，他並不認為自己未充分披露在國外工作情況。對於是否有知識產權洩露問題，他的團隊解釋，「兩邊的實驗不同，且經費沒有交叉」。

▲暨南大學的大拱門。（圖／讀者提供）

李曉江說，5月16日他在大陸旅行時，兩人被告知已被解雇，「我很震驚，埃默里大學竟然以如此不尋常和唐突的方式終止了一位終身教授的職位，並關閉了我們由許多畢業生和博士後組成的聯合實驗室，而沒有向我說明被解雇的具體原因。」

報導稱，這是自今年4月美國MD安德森癌症中心開除3名華人科學家以來，第二起處罰華人科學家事件。NIH去年8月發起了一項大規模「清掃」行動，旨在解決美國政府對外國，尤其是中方研究機構「不公平」利用聯邦政府的資助進行研究，行動涉及55家機構。

據悉，李曉江和李世華教授夫婦均為著名遺傳學家，在埃默里大學任職已長達20多年。李曉江2008年起任教育部長江講座教授（華中科技大學）；2010 年入選中組部「千人計劃」（中科院遺傳發育所），還兼任大陸多家大學的客座教授，他最新的頭銜是暨南大學粵港澳中樞神經再生研究院教授。

▲暨南大學番禺校區 。（圖／讀者提供）

暨南大學2017年聘任李曉江教授。在2018年發表《cell》論文後，李曉江2019年再次以暨南大學為第一單位，在Acta Neuropathol、Cell Res和Mol Neurodegener雜誌上連發3篇大動物模型實驗文章，而且直接攻克了世界性的科技難題，通過分子生物學分析研究，深層的揭示了疾病的發病機理，使大陸在大動物模型製備與疾病研究領域躋身世界先列。有專家認為，這是被認作埃默里對李曉江教授處罰的重要原因之一。

據悉，暨南大學於1906年在南京創辦，1958年在廣州重建，早期基本都是海外僑眷子女，現在則有較大變化，但仍然保留了1/3在校生是港澳台僑及外國留學生的傳統。該校在海外華人圈非常的著名，被譽為中國華僑第一學府，和海外很多華人科研機構有緊密的合作關係。