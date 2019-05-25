打敗米奇、Hello Kitty！它獲封「全球吸金IP」23年爽賺2.8兆

▲截止23日，《名偵探皮卡丘》全球票房達3.14億美元。（圖／華納兄弟提供）

大陸中心／綜合報導

隨著電影《名偵探皮卡丘》的熱映，寶可夢主角皮卡丘成了當之無愧的網紅，打敗米奇、Hello Kitty等，成為全球最賺錢的二次元IP（Intellectual Property）。據統計，寶可夢從1996年誕生至今已經有23年，截止今年3月，其產品的版權方累計獲利超過900億美元（約新台幣2.8兆），其中，許可商品收入超過600億美元，佔比超6成。

▲ H&M和皮卡丘的聯名款被吐槽醜出天際 。（圖／翻攝自微博）

「Pika pika pikachu~」皮卡丘的超萌魅力席捲老中青，各種各樣的聯名層出不窮，譬如H&M5月推出的Pokémon系列、Adidas推出皮卡丘限量款的服裝及球鞋等，已經形成一股不可忽視的經濟新生態。

據悉，阿里巴巴影業集團旗下的IP衍生品平台「阿里魚」，早在2年前，就拿下寶可夢在中國大陸的衍生品和營銷授權，在2017年的「雙11」中，創下3000萬元人民幣的日銷量。

▲《名偵探皮卡丘》劇照。（圖／華納兄弟提供）

皮卡丘誕生於日本企業任天堂（Nintendo）推出的《精靈寶可夢》遊戲，隨後推出的漫畫和卡通吸引了大量的觀眾，將寶可夢的熱度推向高潮。皮卡丘最初只是遊戲中的配角，在卡通中才一躍成為主角；外形也根據觀眾的喜好進行過改造，變得越來越可愛。

▲神奇寶貝球能變皮卡丘、伊布抱枕、頸枕（圖／翻攝自www.gowell.ne.jp）

據《中新社》報導，品牌成熟後，寶可夢在許可商品、電子遊戲、紙牌遊戲、漫畫銷售、動漫票房、家庭娛樂等方面全面切入，打造成一個形象立體的完整IP。據統計，截至今年3月，寶可夢產品的版權方累計獲利超過900億美元，穩居影視動漫遊戲類IP第一位，是全球最強吸金IP，其中許可商品收入超過600億美元，佔比超6成。

此外，迪士尼、Line friends也是打造IP消費品的典型。以Line friends為例，不僅有專賣店、咖啡館、主題樂園等各類門店，產品也橫跨生活、文具、玩具、配飾、時尚、電子產品、圖書等類別，有超過400個品類7000款商品。

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▼Adidas與《POKÉMON》的合作款。