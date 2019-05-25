華聞快遞／北京房市庫存創8年新高　2.3兆貨值「限競房」壓頂

▲北京第一高樓528公尺「中國尊」。（圖／CFP）

《北京》房市庫存7萬套創8年新高 2.3兆貨值「限競房」壓頂

目前，「限競房（編按：商品房，買後五年不能交易）」供應進入井噴期，整體去化率卻較慢，尤其2018年下半年以來，北京房市庫存情況加劇。據中原地產研究中心統計資料顯示，在過去一年中，北京房市庫存增加到了最近8年最多的7.13萬套（統計口徑為所有商品房住宅含限競房），漲了2萬套，漲幅高達42%。

此外，過去3年，北京出讓了95宗商品房住宅地塊，其中限競房地塊高達92宗，合計規劃的商品房建築面積達到851萬平方公尺，總計約5000億元（人民幣，下同，約新台幣2.3兆）貨值。（證券日報）

《福建》廈門「網路零售總額」一季度突破400億人民幣

數據顯示，廈門市一季度網路零售總額達407.4億元，居福建省第二位，同比增長20.1%。隨著移動網路和5G通信的到來，零售革命的腳步越來越近，北京愛種網路科技有限公司董事CEO王偉文認為，社交化行銷、短影片等將是數字行銷行業關注重點，隨著5G時代的到來，Vlog或許會成為下一個風口。（廈門日報）

《北京》一、二線房市「平均價值」10年翻2倍 北上深增最快

受到市場期望變化及自住買家和投資客相互制約的影響，大陸住宅市場一直徘徊在過熱和約束之間。根據近幾年對4個一線城市（北上廣深）以及6個二線城市（成都、南京、武漢、杭州、天津、重慶）住宅市場進行了價格跟蹤發現，從2008年至2018年，這10城物業平均價值增長近2倍，深圳、北京和上海住宅價格屬於增長最快的第一梯隊。

此外，二線城市漲勢放緩，譬如在2014至2017年之間，天津和武漢的住宅價格一直保持良好的增長勢頭，而在2018年中，受到政府對房價快速增長及投機行為的打壓，兩地的住宅價格進入了下行通道。（證券時報）

▲安徽馬鞍山鋼鐵廠。（示意圖／CFP）

《北京》陸鋼價漲跌不一 鐵礦石市場全線上揚

根據最新市場報告，最近一周，大陸現貨鋼價綜合指數報收於148.97點，一周上漲0.28%。其中，建築鋼價格小幅上漲，板材較弱，鐵礦石市場則全線上揚，港口進口礦庫存連續多周下降。目前鋼市總體仍處於供需兩旺的階段，但後期的供應壓力增大，需求轉淡，各種相關的調整因素會逐漸表現出來。（新華社）

《福建》晉江推出12份民企「政策大禮包」

晉江市24日舉辦企業創新發展大會，印發製造業、服務業、文化產業、金融業、旅遊業、集成電路、農業、科創、人才等方面的12份政策。製造業方面，計劃增加近千萬支援智慧製造升級，新增工業機器人扶持等政策條款。金融業方面，將對普惠性金融業務發展的需求進行調整，新增上市後備企業納稅、科創板上市企業追加獎勵和完成小微貸款「兩增兩控」獎勵等條款，將原有對股權類私募基金高管的個稅獎勵擴大到所有私募基金管理機構，提升對各類私募基金的吸引力。（泉州晚報）

《四川》計劃在貧困地區新建150個現代農業園區

今年四川省將以現代農業園區為載體，在貧困地區新建現代農業園區150個，支持符合條件的園區申報省級星級園區，還將夯實產業發展基礎，在有扶貧任務的縣新建高標準農田194萬畝，新建和改造現代農業產業基地210萬畝，新建農產品產地初加工設施850座、畜禽標準化養殖場（社區）987個、打造農業主題公園80個等。

此外，四川計劃推廣「園區+貧困戶」模式，讓貧困戶合理分享全產業鏈增值收益，在有扶貧任務的縣新培育農民合作社省級示範社220個，為貧困地區定向培養農業專業人才1000人。（四川日報）

《山西》推出新舉措「促進科技成果轉化與收益分配」

根據近日推出的「促進科技成果轉化與收益分配」，山西將鼓勵技術經理人全程參與科技成果轉化服務，集成人才、政策、資金等創新資源，幫助省屬高等院校、科研院所提高成果轉化效率和成功率；建立「技術股與現金股」科技成果轉化相關方利益捆綁機制，支持省屬轉制院所和事業單位管理人員、科研人員，在按有關規定履行審批程式後，以「技術股+現金股」組合形式持有股權，與孵化企業發展捆綁在一起，推動科技成果轉化。（山西日報）

▼山西呂梁坪頭鄉。（圖／CFP）