備詢愣回：我聽過竹蜻蜓！議員當場傻眼　林姿妙澄清：是說「築親庭」

▲ 林姿妙表示，自己是說「築親庭」。（圖／東森新聞）

地方中心／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙24日前往議會備詢，面對民進黨籍議員林麗質詢新竹科學園區在宜蘭的青創計畫「蘭青庭」時，愣了一下後，竟回答「我有聽過竹蜻蜓」，讓林麗當場傻眼。對此，林姿妙則回應：「是在講築親庭，有蘭青庭也有築親庭啊！」

林姿妙24日面對林麗質詢，「縣長你有聽過蘭青庭嗎？有就有，沒有就沒有」，先是一楞，眼神隨即飄向一旁的官員求助，接著回答「我有聽過竹蜻蜓」，讓林麗感到相當無奈，只能大嘆一口氣後笑回，「我真的很佩服妳」，但這還沒結束！林姿妙見狀不停止發言，反倒振振有詞地表示，「真的啊，有啊，有竹蜻蜓啊！」讓在場議員們紛紛傻眼。

▲宜蘭縣議員林麗質詢林姿妙蘭青庭青創基地相關議題。（圖／記者游芳男攝）

事實上林姿妙1月17日還曾出席青創基地蘭青庭的啟動儀式，當時她除了感謝竹科管理局在宜蘭園區設置蘭青庭創業基地，稱「這對宜蘭的青年創業有一定的助益，未來一定會創造政府、廠商及宜蘭鄉親三贏的局面」。沒想到如今赴議會備詢，卻是一臉茫然。對此，林姿妙則回應，當時想表達的是「築親庭」（宜蘭縣築親庭福利服務中心），而她還特別強調有「築親庭」也有「蘭青庭」啊！

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