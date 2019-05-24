單身、離家、收入低　調查：日本26歲的女子最孤獨

▲調查說，26歲的日本女性最孤獨。(圖／日劇《OL日本)

國際中心／綜合報導

外媒報導，日本「三菱綜合研究所」在2018年進行了題為「你感到孤獨嗎？」的問卷調查。調查對象為20至90歲之間、約1.5萬名的女性和1.8萬男性。

近期公佈的結果顯示：26歲的年輕女性是日本社會裡最孤獨的人。根據調查結果， 「三菱綜合研究所」分析了26歲女性感到孤獨的理由，大致包括以下4點：

一，除了自己之外，周遭的人都已結婚

儘管日本女性初婚的平均年齡約為29歲，但初婚最集中的年齡是在26至27歲。因此，這個年齡階段的單身女性，會因為同事和朋友相繼結婚、或談到配偶的話題時 ，感到自己被周圍的人「孤立」。

二，丈夫的不理解

已婚女性和有生育經驗的年輕女性感到孤獨，往往跟丈夫的表現還有極大關係。26歲是日本女性初婚、初產較為集中的年齡。然而這時候的夫妻關係和育兒經驗尚未成熟。以一名丈夫被派往外地工作的日本女性為例，當她獨自回家時，容易感覺孤獨。在「類似喪偶」的一個人育兒過程中，更容易遭遇困難，加深了不安感。

三，在職場喪失存在感

離開學校進入公司，工作幾年之後，26歲的女性已經不再是「新人」，但比起30歲以上經驗老到的前輩，資歷還是淺。她們常常為這種尷尬的狀態感到煩惱，而且找不到適合的對象可以傾訴，這時孤獨感就會襲來。

四，人群之中的孤獨感

有受訪者回答說，雖然身處人群之中，但不能融入團體。在外人看來，年輕人在一起總是熱鬧，但實際上關係卻很微妙。一名女性受訪時表示：「當自己對大家熱議的話題一無所知時，會感到孤獨。」

調查顯示，「東京」、「老家」、「低收入」，是容易讓她們感到孤獨的關鍵字。在坦承「感到非常孤獨」的26歲女性中，「單身」佔6成，「全職主婦」佔4成。

單身女性大多仍和父母住在一起，這些女性的學歷多為專科或高職。全職主婦的情況多為大學或短期大學畢業，育有一名子女，丈夫的年齡平均為27.5歲。

日本單身女性中，臨時工年收入約為100至200萬日圓(約28至56萬圓新台幣)。正職員工收入在300至400萬日圓(約84萬至112萬圓新台幣)之間。從居住地來看，單身女性居住地多為首都圈或大阪府，而全職主婦則分散在全國各地。

根據調查總結出：日本孤獨女性的特徵為：雖然住在東京。但生活圈子還是在老家。單身、也沒有交往對象，年收入不到200萬日元。年輕、但對未來感到不安。