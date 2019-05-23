尋子16年變滄桑 母勇敢整形　只為讓兒子還認得自己

▲李艷霞整形前(左)、後的對照圖。（圖／翻攝自大陸網站)

大陸中心／綜合報導

有人整形是為了變漂亮，也有人是為了讓自己變得更年輕、或是為了挽回伴侶的心。然而來自青海海西州的61歲女子李艷霞，她整形讓自己變年輕，非關愛美， 而是因為一個心酸的理由：希望失蹤16年的兒子金寧回家時發現，「媽媽還還是他離家時的樣子」，不會認不得媽媽。

多年來尋找失蹤兒子帶來的滄桑，儘管在現代醫美容技術的幫助下，可以獲得大幅改善。但在李艷霞心中造成的創傷，卻很難復原。

李艷霞本來擁有一個美滿的家庭，跟丈夫金振斌育有一子一女。1981年出生的兒子金寧，深受喜愛音樂的父親薰陶，從小就有音樂天賦，無師自通學會了吉他和彈琴。長大後，金他考上江漢石油學院(今日長江大學)。

但音樂一直是他的夢想。 結果他在該校只唸了一年就瞞住家人退學，去了北京， 靠着街頭藝人的身分在街上唱歌賺錢。無奈他的唱歌之路並不順遂，一度甚至沒錢買車票回家。家人這時候才知道他已經輟學。

2003年6月，是李艷霞最後一次接到兒子的電話，金寧表示要去北京的三里屯發展，更誓言「不混出個名堂就不回家」！還說「總有一天，會在央視裡唱歌」！ 之後，金寧就再也沒給家人打過電話。

2004年春節，金寧沒有回家過年，更沒給家人打電話。李艷霞開始慌張，透過各種方式聯絡金寧的朋友詢問，又報警尋人，但始終沒兒子的下落。

從此，李艷霞開始為尋找兒子四處奔波。她隨身帶著兒子的照片，走遍大江南南北 ，見人就問。由於經濟能力不好，李艷霞只能一邊打工一邊找兒子，甚至連買瓶水的錢都捨不得花，隨便用水壺裝自來水就喝。

李艷霞不拙不撓追尋兒子的故事終於獲得媒體關注，北京警方重新立案調查。但丈夫金振斌的健康每況愈下，李艷霞同樣垂垂老矣。她擔心兒子會認不出自己、或因此自責，於是有了整形的念頭。

北京一家醫院得知李艷霞的思慮後，非常慷慨的免費為她動整形手術。接受手術後，讓李艷霞變得年輕，樣子跟當年兒子離家時差不多。李艷霞表示，她餘生唯一的願望，就是能夠找到兒子。

她說：「這麽大年紀還整形，當然可能會有一些非議。我只是衝著要找回孩子這個想法，什麽也不顧了，不管人家怎麼說。動了手術後，現在心裡就有一股勁、有一股力量！」

▲金寧離家後，至今仍消失在茫茫人海裡。（圖／翻攝自大陸網站)