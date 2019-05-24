快訊／蘇花170K落石砸中小客車！夫妻擦傷　道路雙向阻斷

記者王兆麟／花蓮報導

連日雨勢造成山區土石鬆動，台9線蘇花公路170K就在仁清隧道口，24日晚間7時22分許滾下落石，砸中自小客車，車頭左側受損嚴重，車內一對夫妻手、腳輕微擦傷，無生命危險，目前雙向交通阻斷。預計9時30分搶通。

▲蘇花公路仁清隧道口，一輛白色小客車遭落石擊中，車頭嚴重損毀。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

警消及公路總局南澳工務段正派員前往處理中；公路總局呼籲，因入夜後山區雨勢逐漸變大，用路人非必要勿再進入蘇花公路，以免發生危險。