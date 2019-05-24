

▲產地到餐桌零距離，超過70家特色小農展還有2天。（圖／記者黃士原攝）



記者黃士原／台北報導

遠東SOGO百貨再次以實際行動挺台灣小農！5月23日-5月26連續4天於忠孝館12F活動會館，舉辦「2019夏天的小農展」，集結超過70家小農特色品牌，推廣「當令當時 飲食節能」概念，再次提供消費者「產地到餐桌 零距離」的機會。

這次小農展規模較去年同期第一次設相較，參展小農數量增加10倍，參展商品的豐富度也更加升級，農、林、漁、牧等豐美食材一應俱全。此次73個參展品牌中，有38個初登場品牌。而且SOGO小農展不僅能吃美食，HAPPYGO卡友還獨享嚴選小農消費禮，凡消費滿500元，就能把宜蘭金柑、全珍醬園-糙米+黑豆壺底油、慶錩牧場-放牧雞蛋、洲南霜鹽等限量好禮免費帶回家。





▲湧升海洋 冷凍湧升蚵。（圖／SOGO提供)





▲絕代双腳 米家食舖-椒麻豬腳。（圖／SOGO提供)



今年的夏季小農展特別邀請全台第一個推動永續漁業的業者「湧升海洋」參與，其販售的新鮮海產，皆來自近海船隊捕撈與生態養殖，提供鮮美海味的同時，環境傷害也降到最低；而奉行循環農業的慶錩牧場，堅持給予動物自由及良好的生長環境，帶來的肉品鮮甜有彈性；其他還有喝礦泉水長大的筊白筍、有機百合等優質農產品。





▲石磊友善蔬菜的高麗菜。（圖／記者黃士原攝）