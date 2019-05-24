快訊／總統府核准了　馬英九6月5日赴新加坡參加書展　





▲馬英九。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

前總統馬英九預計於6月5日至7日前往新加坡，總統府發言人丁允恭表示，經過府方專案小組根據申請內容，依「國家機密保護法」、「總統府辦理涉及國家機密人員出境管制作業規定」等相關規定，研提審核評估意見後呈總統核定，同意本項出境申請。

丁允恭表示，總統府也在24日將相關核定資料送交馬前總統辦公室，政府相關部門將對馬前總統的訪問行程，提供必要之協助，也預祝馬前總統旅程順利。

丁允恭表示，經過評估，馬前總統此次預計訪問的國家為新加坡，機密保護的相關風險，都在可以控制的範圍內，維安部署上，沒有維安上的預警情資，與新加坡方面也有協調合作的機制，維安風險低，因此專案小組建議予以照准，並呈總統核定。

立法院日前通過《國家機密保護法》部分條文修正草案，總統府在5月17日發函通知前總統馬英九、前副總統吳敦義赴陸管制再延2年至2021年。對此，馬英九辦公室20日也發出新聞稿表示，將提出申復，並願親赴總統府，當面向總統蔡英文說明。

馬英九辦公室當時也表示，已行文總統府提出申復，總統府恣意延長管制期限，馬英九完全無法接受，因此提出申復，並願親赴總統府，當面向蔡英文總統說明。另外，馬英九已規劃於6月5日赴新加坡參加書展，雖因管制突遭延長，造成作業困擾，馬英九一向守法，在申復的同時，也已向總統府申請出境許可。



