「虎媽掌摑反霸凌」小四女兒被告！衝教室私刑甩耳光　對方家長控傷害

▲虎媽帶小四女兒「私刑反霸凌」引起討論。（圖／翻攝爆料公社）

記者葉國吏／綜合報導

日前一位虎媽因不滿女兒遭班上同學霸凌賞巴掌，直接衝到教室「討公道」，並將全程錄影PO網，引起網路討論。事情過了一個月後，虎媽再度發文透露，小四女兒被霸凌學生家長提告傷害罪，小四女兒也必須因此要上少年法庭。

這整起事件是因為虎媽不滿女兒2年前被選上女主角，第二女主角產生忌妒心、當全班面前掌摑她的女兒。虎媽女兒近日因拿到獎狀卻怕被打，虎媽認為是2年前女兒被同學掌摑後的陰霾，便衝到學校動私刑，並全程錄影放上網。

▲虎媽帶小四女兒「私刑」，網友看法不一。（圖／翻攝爆料公社）

影片曝光後，網友持兩極看法，有網友認為「江湖在走、氣勢要有。這是我以後會做的事！我寧可當敏感的媽媽，也不要當無事媽媽。」、「我女兒的話我也會這樣保護我女兒的」；但也有網友認為「這是錯誤的行為，應該受到法律制裁，以導正社會善良風氣！」、「社會病了，變相鼓勵使用暴力，最壞的示範，一堆人還叫好」。

▲虎媽透露女兒被對方告傷害罪。（圖／記者葉國吏翻攝）

事件爆發一個月後，虎媽再度發文透露，小四女兒因打巴掌事件被對方家長告傷害罪，而女兒也因此要到少年法庭開庭。「我心情煩到睡不著覺，和對方一樣，情緒控管及精神有問題，所以應該可以和對方說詞一樣，合理化我的行為吧！」