核心產品發表暨企業論壇　嘉藥熱鬧登場

▲「2019核心產品發表及中小企業智慧轉型暨產業創生論壇」，5月24日在嘉藥創客基地隆重登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由經濟部中小企業處、教育部、行政院雲嘉南區聯合服務中心及台南市政府指導，嘉南藥理大學研發處創新育成中心主辦的「2019核心產品發表及中小企業智慧轉型暨產業創生論壇」，5月24日在嘉藥創客基地隆重登場。

活動除展示該校進駐廠商產學合作特色績效外，另也發表師生共同研發成果，並以創新發明競賽方式，促進彼此觀摩交流；下午則舉行論壇，邀集產業界菁英進行演講與座談，期能共創產官學三贏新局。

上午的核心產品發表，計有優秀作品42件參展，創新發明競賽則有94件參賽角逐；經評選後頒發3金3銀3銅和10佳作獎項。活動邀請台南市青年創業協會、中小企業婦女協會及國際成功青年商會等單位共襄盛舉，吸引逾500人次參與，現場人山人海，盛況空前。

獲得3金作品，分別為食品科技系王淑珍、邱致廣等5位老師研發的「芝麻胜肽果蔬精華發酵液」、環境資源管理系盧明俊老師帶領邱怡姍和許佑菱同學發明的「流體化床均質結晶回收鎳之技術」，以及許菁珊等2位老師與柯賀升等3位同學開發的「車門啟閉安全系統」。

嘉藥校長陳鴻助表示，自2007年學校開辦第一屆核心產品發表會以來，迄今已邁入第13年，歷屆師生參展作品質量逐年成長，領域也涵蓋藥粧食品、銀髮商品、文化創意、資訊科技與環境永續等，成果相當多元豐碩。

下午場的論壇，台南市經發局主任秘書王俊博、行政院雲嘉南聯服中心副執行長王開玹，以及台南市工商發展投資策進會總幹事范思筠等到場與會，會中邀請商業發展研究院董事長許添財、經濟部中小企業處長何晉滄，以及全國創新創業總會副總會長陳鄭彥，就企業智慧轉型與產業創生議題進行專題演講，最後由嘉藥副校長杜平惪主持產官學聯合論壇，眾多產業界人士蒞臨與談，彼此廣泛意見交流，討論互動熱絡。

杜平惪副校長指出，政府積極推動5+2創新產業，今年又宣誓為地方創生元年，現正是落實「智慧台灣」的最佳時刻，加上與嘉藥培育樂活智慧產業人才，以及實踐大學社會責任的教育目標一致，期盼透過這次論壇，能帶動產官學交流整合更加緊密，並善用政府資源及學校軟硬體設備，提升產業競爭力，創造產學合作新契機。