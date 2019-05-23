　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「老師有抓我小鳥！」母怒控3歲兒遭虐　幼兒園一問三不知

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲郭母因兒子上幼兒園，生殖器卻遭抓傷、臉部疑似遭掌摑紅腫，心中很不捨。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

▲郭母因兒子上幼兒園，生殖器卻遭抓傷、臉部疑似遭掌摑紅腫，心中很不捨。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

記者林悅／台南報導

台南1名媽媽於網路社群PO文，指兒子上幼兒園，生殖器卻遭抓傷、臉部疑似遭掌摑紅腫，老師一問三不知，也沒有監視畫面可查，指控該私幼疑有不當管教，教育局據報啟動私立社福、教育機構虐童事件標準處理流程，聯合家暴暨性侵中心社工前往稽查，現場生師比及相關制度皆符合法令規定，案情將再調查釐清。

據了解，該名郭姓媽媽在臉書社群PO文指出，其兒子今年3歲，在台南市北區某間幼稚園就讀。平日白天沒在用尿布的習慣了。5月13日由於早上有向校方詢問「孩子帶早餐去學校，為什麼完全沒吃都放在書包，已丟了3次！」所以詢問一下老師，當天晚上回來要睡覺時，幫孩子穿尿布，發現屁股有嚴重的濕疹。

5月14日朋友從幼稚園回來，臉部及耳部出現瘀青，但是校方說他們並沒有看到，後續去驗傷，醫生說這應該是摑傷後，向校方詢問，給的答案還是不知道，還懷疑這是過敏！ 5月14日晚上要幫小朋友洗澡時，發現重要部位有明顯的指甲痕。而孩子第一句話就是說「老師有抓我小鳥！」後續這些問題都有反應校方，校方都說「不知道」、「並沒有抓他小鳥，但是有看到小朋友在抓小鳥！」。幼稚園只有大門和走廊有監視器，教室並沒有。

▲郭母因兒子上幼兒園，生殖器卻遭抓傷、臉部疑似遭掌摑紅腫，心中很不捨。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

向幼兒園反應老師也只說「為照顧疏失道歉！」但是一樣無法解釋這些問題的原委，孩子後續也有說是老師打的，但是校方說沒有，惟醫生說「小鳥左右兩邊是明顯的對稱指甲痕！」，郭母質疑這是孩子能自己做的嗎？郭母因兒子上幼兒園，生殖器卻遭抓傷、臉部疑似遭掌摑紅腫，心中很不捨，詢問園內老師，對方卻一問三不知，也沒有監視器畫面可還原真相，所以才憤而PO文。據警方表示，本案當事人尚未提出告訴，如提出告訴即會依法受理偵辦。

台南市教育局指出，已請園方提供5月14日至17日幼兒上下學之門口監視器影片，以協助釐清本案事件始末。該事件不當管教情事如經查證屬實，將依行為人之屬性就幼兒教育及照顧法暨相關子法規定裁處，另該幼兒園老師之行為是否涉及兒虐或違反兒童及少年福利與權益保障法規定，併由社會局查處蒐證，一旦查有犯罪事實及證據一定依法追訴。

台南市教育局重申教育零體罰，園方在落實遵行現行法制外，亦應督導全園教職人員的教育管理，鼓勵參與情緒管理等相關正向管教知能研習，以保障幼兒受教權益，落實教保服務人員的權利義務。對違規體罰的幼兒園，已列為重點查察的對象，如有再犯會加強裁罰。

據了解，刑法第286條原定，對於未滿16歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者，處5年以下有期徒刑。意圖營利，而犯前項之罪者，處5年以上有期徒刑，得併科3百萬元以下罰金。但該法對虐童致重傷或致死者並未另做規範。

據立法院三讀通過之刑法286條修法：1、對於未滿18歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者，處6月以上5年以下有期徒刑。2、意圖營利，而犯前項之罪者，處5年以上有期徒刑，得併科3百萬元以下罰金。3、犯第一項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑。4、犯第二項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或12年以上有期徒刑；致重傷者，處10年以上有期徒刑。且明定「凌虐」就是「以強暴、脅迫或其他違反人道之方法，對他人施以凌辱虐待行為」。讓虐童刑責定義更明確。

ET快訊
專訪／夫抱幼女墜樓腦死器捐　19歲少婦怨他夢中撒謊：我會回來
土豪哥PTT徵私人司機！1周薪水5萬「包吃包住」　他做16天
世界最遲鈍的魚！曼波魚遭「啃掉整個腹部」仍不知　活到現在全靠
AOA智珉爆瘦疑似厭食症！資深前輩關心：你很辛苦吧？

關鍵字：幼童,私幼,不當管教,虐童,零容忍

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

公路巨獸違規大轉身奪命　重車騎士閃不過直撞車頭身亡

灰燼燒痕留滿地…雙方人馬為愛談判　一言不合丟信號彈灼傷人

機車上武嶺「不會被石頭砸到吧」　烏鴉嘴...10秒後遭擊落慘摔

台南精密公司負責人欠稅208萬元　涉隱匿財產法院判管收

專訪／夫抱幼女墜樓腦死器捐　19歲少婦怨他夢中撒謊：我會回來

閱人無數還是栽了！科技董座偷情美魔女反遭戴綠帽　還被坑了快2億

終局之戰！3消防員扮復「活」者聯盟　心肌梗塞男被救回

2工人吸氮氣過量昏迷一死一救活　南科台積電18廠停工調查

揪女民代「上床做愛」　恐怖男1天30通電話性騷擾2年

當同學面墜樓...台南14歲國中女不治　擔任幹部有責任感

超可怕！客人打火機掉進火鍋...服務生幫撈下秒「熱湯爆炸」噴燙臉

大雨超煩！大唱《我要夏天》轉念　下秒遭水襲射滿臉網笑噴：渴嗎？

畫面曝光！馬如龍外孫死亡車禍　擦撞左轉小黃人噴飛頭部重落地

浪汪上演《與你相遇》真實版！　猛追車尾想上車...司機感動收留

寶貝叫不醒！老爹獨創6妙招　突然現場連線女兒嚇哭網笑翻

輪框生鏽！車主堅持只換新胎　12秒後爆炸...技師滿臉血蹲地

最萌開箱！直擊準媽媽忍宮縮24hr 挺孕肚做操走樓梯超辛苦：噴淚了

紅到國外！台設計師發明拿大獎　「無吸管珍奶杯」不怕珍珠卡杯底

《小小兵》證實推出續集！　首集狂吸300億「上映日期公布」

就是不閃！巷口出來斜衝雙黃線　三寶遭後方騎士無視「甩屁擊落」

公路巨獸違規大轉身奪命　重車騎士閃不過直撞車頭身亡

灰燼燒痕留滿地…雙方人馬為愛談判　一言不合丟信號彈灼傷人

機車上武嶺「不會被石頭砸到吧」　烏鴉嘴...10秒後遭擊落慘摔

台南精密公司負責人欠稅208萬元　涉隱匿財產法院判管收

專訪／夫抱幼女墜樓腦死器捐　19歲少婦怨他夢中撒謊：我會回來

閱人無數還是栽了！科技董座偷情美魔女反遭戴綠帽　還被坑了快2億

終局之戰！3消防員扮復「活」者聯盟　心肌梗塞男被救回

2工人吸氮氣過量昏迷一死一救活　南科台積電18廠停工調查

揪女民代「上床做愛」　恐怖男1天30通電話性騷擾2年

當同學面墜樓...台南14歲國中女不治　擔任幹部有責任感

天然的粉紅色！亞尼克紅寶石巧克力生乳捲6/1上市

馬東石緝兇殺人魔！　擠掉《復仇者4》榮登韓冠軍票房

Jasper玩濾鏡「長出落腮鬍」變怎樣？　網驚：真的跟陳小春一模一樣

儲蓄保單引起搶購效應？　李正偉：保戶不需過度驚慌

張紫妍前男友藏10年出現！砲轟唯一證人尹智吾：利用死者太殘忍

郭台銘轟「蔡政府必須下架」　民進黨只會選舉「剩沒幾個月了」

日職／王柏融7下保送帶動單局4分　火腿11比2領先樂天

公路巨獸違規大轉身奪命　重車騎士閃不過直撞車頭身亡

彰銀經營權案最高法院發回更審　財政部占上風：感謝

灰燼燒痕留滿地…雙方人馬為愛談判　一言不合丟信號彈灼傷人

社會熱門新聞

單親媽裝「清大碩士」爽嫁台積電..

台女夜店爛醉遭撿屍　4越男輪流..

祖孫落海嬤不治　孤童崩潰：別離..

即／台南國中女校園4樓墜落　搶..

駕駛「睡死」！警急破窗搶救　結..

小王「1晚給潮9次」…人妻腿軟..

認了！永和分屍案共犯坦承幫助殺..

國中體育男師帶女學生泡溫泉啪啪..

娃娃機「筷子台」　天天「滿幣」..

當同學面墜樓亡...14歲國中..

名設計師同居前女友　墮胎2次才..

即／台積電南科廠爆工安意外　2..

14歲少女遭性侵凌虐8小時　哭..

日女優被免費看光　吉高寧寧和葵..

更多熱門

相關新聞

婆婆「窮人才讀公幼」狂嘴砲！

台灣公立幼兒園一籤難求，而私幼學費又高得嚇人，讓許多家長壓力山大。一名人妻最近要幫孩子抽公幼中班，沒想到婆婆在一旁狂說風涼話，辣嗆「公幼都是窮人在讀的」，一席話讓她傻眼，也惹怒大票家長，紛紛留言洗版「我抽公幼我驕傲！」

母看照片發現女兒「眼睛有白點」

大班女童遭師爆打！背部多處瘀青

用別針刺女童手掌10多針　幼兒園師下跪道歉

膠帶捆綁還倒吊！福岡爆外籍師虐童

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

紅牌重機後座見「激短裙渾圓」　網瘋傳

單親媽裝「清大碩士」爽嫁台積電博士　一年被拆穿

丫頭擁16家店面試必問「一句話」

大衝擊！高儲蓄型壽險明年將絕跡　民眾難藉保單理財

賓士執行長退休後開BMW跑車兜風

沈玉琳被惡整「真的生氣了」！

斗煥坪新訓點名50人還有人沒回來　恐怖真相曝

夏于喬登上法國媒體！「紅毯最美女星」

「女星玩到全部露○」無碼影片被存檔！

新聞街拍播一半！緊T妹「震盪超兇長輩」甜笑路過

斗六女夜市人氣滷味夾5樣結帳590元

夭折女嬰捐心肝腎　醫護人員列隊送別

台女夜店爛醉遭撿屍　4越男輪流性侵到天亮

對女友最摳門的星座男Top 3 ！

下周鋒面接力　「有機會像典型梅雨鋒面」

更多

最夯影音

更多

超可怕！客人打火機掉進火鍋...服務生幫撈下秒「熱湯爆炸」噴燙臉

大雨超煩！大唱《我要夏天》轉念　下秒遭水襲射滿臉網笑噴：渴嗎？

畫面曝光！馬如龍外孫死亡車禍　擦撞左轉小黃人噴飛頭部重落地

浪汪上演《與你相遇》真實版！　猛追車尾想上車...司機感動收留

寶貝叫不醒！老爹獨創6妙招　突然現場連線女兒嚇哭網笑翻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面