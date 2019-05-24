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市政考察新竹市焚化廠與動保園區　相關工程如期完成

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▲新竹市長林智堅、新竹市議會議長許修睿考察焚化廠營運現場及垃圾處理操作流程。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅、新竹市議會議長許修睿考察焚化廠營運現場及垃圾處理操作流程。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市議會第十屆第一次定期會，24日針對「新竹市焚化廠操作營運及管理計畫」、「新竹市動物保護教育園區新建工程」進行市政考察，會中市府詳細報告焚化廠的營運現況及延役規劃、動保園區最新工程進度，並由新竹市長林智堅、新竹市議會議長許修睿帶領市府及議會實地考察焚化廠營運現場及垃圾處理操作流程，也前往動保園區視察，進入未來收容區檢視通風及採光，盼給予收容犬貓最佳環境。

新竹市環保局長江盛任表示，新竹市焚化廠操作營運及管理計畫重點，在於加強垃圾進廠管制與維護提升設備性能，由於焚化爐啟用至今已18年，因此，延役規劃將是近年的工作重點，目標妥善處理廢棄物、能源效率提升、降低汙染排放、循環經濟資源再利用等，都是在討論延役及設備更新優先考量的項目。

針對議員提問部分，江盛任表示，對於焚化廠使用年限與延役的問題，市府一直都有妥善的計畫，會針對本市垃圾處理需求，研議容量規模是否調整以及整體設備進行效能評估，做未來延役汰換的考量重點；另外，每年進行例行性歲修時的垃圾處理，都會安排請鄰近縣市焚化爐進行協助調度使用，更會做好規劃，此外，環保局一直都有進行空氣、土壤及水質的監測，隨時掌握最新狀況。

新竹市政府工務處長吳堂安指出，新竹市動物保護教育園區新建工程，目前工程進度已達91.5%，舊建築環境老舊不敷使用，犬貓收容數量僅86隻，新建物將以生命教育、防疫概念、友善互動、清透明亮、自然通風、節能減碳為設計理念；產發處長吳甲天表示，新園區將大幅提升收容犬貓數量達500隻，重視犬貓的醫療照護與居住福祉，也特別設計行為訓練室、綠屋頂及雨水回收，期望七月中落成後能成為優質的生命示範教育園區。

針對議員關心動保園區，吳堂安回應，動保園區因獲得農委會補助，因而變更設計增加醫療用汙水處理設備，也將空間規畫及管線重新檢視，進行修正及調整，盼提供犬貓更好的環境；產發處長吳甲天回應，落成啟用後會重新檢視人力需求，除與相關協會合作，增加志工人數，也會評估預算根據需求進行調整；此外，未來也會著力於貓狗認養確實與成功，推動認養教育、認養冷靜期與飼主評估，避免犬貓的再次遺棄，也將持續推動校犬計畫，積極進校園推廣動保教育觀念。

林智堅與許修睿在簡報後，共同帶領市府主管及議員前往焚化廠進行實地考察，由環保局講解垃圾處理的操作流程、大型機組的運轉現況，以及資源永續再利用的規劃；隨後前往動保所教育園區，視察最新工程進度，進入未來的收容區確認空間、採光與通風，林智堅市長現場責成工務處與營造廠須讓工程如期如質完工，給予收容犬貓一個最佳的收容環境，並創造一個優質的生命教育園區。

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關鍵字：新竹市議會,新竹市政考察,動保園區,新竹市焚化廠

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