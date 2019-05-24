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睡夢中咬掉愛人拇指吞下肚！　男友尖叫亂跑沒記憶

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▲▼ 男友在睡夢中咬掉她的左手大拇指 。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲ 現年26歲的塞奇來自澳洲，平時住在倫敦 。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

英國一對穩定交往的小倆口到義大利旅行，但這趟甜蜜快樂之旅最終仍走向分手，因為患有「夜驚症」（Night terrors）的男友某夜突然放聲大叫，在房間裡跑來跑去，女孩見狀試圖安撫，但他立刻飛撲上來、咬掉女孩的左手大拇指，再把她從床上抱起扔向牆壁。一陣慌亂後，她發現左手大拇指再也找不到，而這一夜所發生的事情，讓深愛他的女孩嚇壞，從此在心中埋下陰影。

太陽報報導，現年26歲的塞奇（Sage Noreika）來自澳洲，平時住在倫敦，當男友馬可（Marco）提議去義大利薩丁尼亞島（Sardinia）度假時，心想著能去海邊真的很棒。到了假期某一天，2人在海邊玩了一整天，也吃了一頓豐盛的晚餐，完全累壞，而塞奇那晚也在馬可的懷裡沉沉睡去。

只不過，這一夜並沒有塞奇想得那麼平靜。根據她的說法，她當晚被毛骨悚然的尖叫聲吵醒，讓她嚇得驚慌失措，在一片漆黑的房裡，她發現馬可邊叫邊跑，甚至撞上一旁的家具。其實馬可經常會在睡夢中把塞奇吵醒，甚至會夢遊，但塞奇說，這次情況似乎更加嚴重，讓她趕緊試圖安撫，並脫口「我們回去睡覺吧」。

▲▼睡覺。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲ 塞奇提到，她先前腳踝骨折時，馬可始終悉心照顧她，不認為男友會是個「怪物」。（示意圖／取自免費圖庫pexels，與新聞當事人無關）

隨後，馬可立刻撲向塞奇，一陣慌亂中，塞奇只覺得左手非常疼痛，馬可接著把她從床上抱起來，扔向牆壁。沒過幾秒，塞奇忍不住痛得大叫，手部狂顫抖。不久，馬可開始在浴室一陣亂砸之後，大燈亮了。

這一秒映入塞奇眼簾的是臉色蒼白的馬可，他看起來嚇壞了；就在這一刻，塞奇這才發現自己坐在血泊之中，而馬可則是哽咽地說，「我剛剛到底做了什麼？」他一邊拿起面紙按住塞奇的手，一邊抱著塞奇哭說，「我永遠不會傷害妳，妳知道我有多愛妳」。

塞奇最後走到浴室，把手上棉絮用水沖走，她這才發現左手大拇指被馬可咬斷，明顯可見外露的骨頭，她嚇得尖叫大吼「你咬掉了我的大拇指！」馬可見狀也受到驚嚇，但2人再也找不到被咬掉的部位，並意識到消失的那塊肉早已進了馬可的肚子。

▲▼ 男友在睡夢中咬掉她的左手大拇指 。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲ 塞奇開心接受男友所提議的義大利度假之旅 。（圖／翻攝自當事人臉書）

最後，2人前往醫院進行治療，並回到倫敦接受手術。如今塞奇的左手大拇指比右手大拇指短了2公分。但對塞奇來說，最困難的部分仍是她心中的陰影，害怕睡夢中的馬可是否會做出其他事情，而2人最終都承受不了這種壓力，選擇分手。

報導指出，夜驚通常發生在沒有做夢的深沉睡眠當中，發作期間可能會出現尖叫、下床等行為，且會出現呼吸加快、心跳加速等生理症狀，在兒童中較為常見，通常隨著年齡增長會自然好轉。馬偕紀念醫院精神科主治醫師蘇煦涵在官網《異睡症》一文提到，這是睡眠期間出現的強烈害怕反應，旁人無法安撫正在發作的患者，而患者本人通常不會記得發生什麼事。

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關鍵字：夜驚,異睡症

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