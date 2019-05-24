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影／12輪砂石車失控狂飆！溫州飛車俠跑步跳進駕駛座秒控制

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記者馬叔安／綜合報導

浙江溫州文成縣於22日發生一起砂石車失控滑坡的意外，當時郭姓司機發覺煞車有異狀，下車查看，不料車輛逕自「開溜」，此時正準備上班的男子劉文忠經過，及時下車跑步追上正在滑行的砂石車，縱身跳入駕駛艙控制住車輛。他的英勇之舉使他獲封「飛車俠」，他則表示，自己當時唯一想的就是怎樣讓車停住。

溫州新聞網報導，當日，河南信陽籍郭姓司機開著車，載著石料前往西坑鎮，在路經322國道文成縣大峃鎮龍川段時，發現車輛的剎車出現異狀，於是將車子停在路邊，拿車上的一塊木板墊在輪胎處，鑽到車底調整，想不到車體滑動「溜走」。

▲劉文忠攔下失控的砂石車。（圖／翻攝自溫州新聞網）

▲劉文忠攔下失控的砂石車。（圖／翻攝自溫州新聞網）

「車一直往左邊開，一開始我覺得是司機睡著了」當時開車經過的劉文忠表示，於是他猛按喇叭，試圖提醒，但是當他看到路邊躺著一個人，便覺得「事情比較大」了，他立刻下車，向著砂石車方向狂奔，徒手拉開右邊車門一躍而入，拉動手剎車，制止住車輛。

「當時沒有什麼想法，唯一想的就是怎麼讓這個車停住」，劉文忠說，「往前右下方是一個村莊，再往前是中堡橋，中間有2個急轉彎，前方還有不斷對向駛來的車輛」，如果當時砂石車沒有被停住，恐怕會釀成更大的危機。

載曝光的畫面中，可以看到12個輪子的龐大砂石車順著下坡路段快速滑行，不時擦撞路邊，就在車輛即將衝向馬路對面的時候，1名男子飛奔趕上，縱身鑽入車頭駕駛室，車輛隨即停下。

車子停下來後，劉文忠將車輛安置在路旁，撥打了報警電話。司機郭孝生則因車輪直接從他的腿上壓了過去，送往醫院治療，暫無生命危險。

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關鍵字：溫州,飛車俠,劉文忠

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