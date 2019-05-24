女中士張雅柔棄武從農　山上打造木瓜王國

▲未婚的女中士張雅柔，效法陶淵明，辭官歸故里，棄武當新農人種木瓜。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

「歸去來兮！田園將蕪，胡不歸？」，晉朝陶淵明不為五斗米折腰，棄官返鄉寫下流傳千年的「歸去來辭」；未婚的女中士張雅柔，不忍80歲阿嬤獨守台南山上區將蕪的農田，效法陶淵明，辭官歸故里，棄武當「新農人」。

張雅柔在山上區農會的輔導下，把吉田商行粉絲專頁經營得有聲有色，並熱心幫助農民銷售農產品，獲得台南市長黃偉哲頒發傑出農民獎項；兩年來，只有心愛的守護犬「保鑣」陪她種木瓜，雖然把白析的皮膚曬成黑木炭，怡然自得，她下決心要種出最完美的紅肉木瓜與消費者分享。

31歲張雅柔，老家在台南市山上區山區內，早期留在山區要討生活不易，因此父親那一代，就帶著妻小一家五口搬到台南市區討生活，阿公也在60多歲就過世，阿嬤張招治單獨在山區守護農地，張雅柔國中畢業後，就投筆從戎，前往士校就讀，一直當到中士，並修完崑山科大的學歷後，就決定辭官歸故里。

張雅柔在軍中任職時，每當回到山上探望阿嬤張招治時，最懷念的滋味就是吃阿嬤親自種植的芒果、木瓜等水果，她對張家男人無心務農感到很困惑，每當看到80歲阿嬤，得親自採收芒果，並騎機車載到幾十公里遠的大內市場去叫賣，她很不捨，經常暗中流淚。

4前，在台南砲校已升到中士的張雅柔，放棄升士官長的機會，決定退役，那年才27歲，她先到澳洲打工遊學2年，發現當地水果都很難吃，但水果價格卻很穩定，想起故鄉阿嬤甜美的芒果和木瓜，她回國後，就決定當一名「新農人」，除跟舅舅學種台農2號紅肉木瓜，她下定決心要種出最甜美的木瓜，將來有機會也要讓故鄉木瓜行銷全世界，山上區農會對這名擁有女士官長頭銜相當珍惜，經常邀她參加各種農產品展售會。

張雅柔說，她跟舅舅學種木瓜後，才知道農業的學問博大精深，回鄉兩年時間，1千多坪的網室木瓜園，總共栽了500多株的木瓜，在山上區農會、台南農業改良場和專門研究有機栽培農夫前輩的指導下，儘量使酵素和天然肥料，朝無毒水果栽種的方向努力，目前生產的旺季，每週都可採收數千公斤，她覺得目前的年所得，比她在軍中服務的薪水還高，而且還有進步空間。

台南木瓜每年有近4萬噸的產量，產區集中在山上、大內、玉井、楠西和南化等山區，口感很受市場歡迎，是台灣主要的木瓜產區之一，木瓜價格雖然比較低，但每週都可採收，營養豐富受多數消費者喜愛，這是農民喜歡種栽的原之一。