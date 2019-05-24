福建「心動石」僅一小點連接　卻百年屹立不搖

▲心動石又被稱為「大陸最危險的石頭｣。（圖／翻攝自twitter／@myokoi1962）



大陸中心／綜合報導

世界上奇觀百百種，有些甚至會震懾到令人不可置信！位於福建省仙遊縣菜溪岩的深山裡就有2塊「奇石」，僅透過中間1平方公尺的面積連接，卻多年來屹立不搖，讓人看了直冒冷汗，也被大家稱為「大陸最危險的石頭｣！

綜合陸媒報導，大陸最危險的石頭名為「心動石」，被譽為「八閩第一石」，因形狀如蘑菇，也有人稱之為「蘑菇石」，由2塊石頭疊加所組成，高為27公尺，由於長年風蝕作用的影響，導致2塊石頭中間只剩僅1平方公尺的連接面積，又因位於上方的石頭較圓，像一顆巨大的雞蛋，也有人說這就是名副其實的「危如累卵」。

▲上方的石頭看起來隨時都會墜落。（圖／翻攝自twitter／@myokoi1962）



心動石懸空傾斜在山崖邊上，接觸面積又很小，似乎一陣微風就能將石頭吹落，看起來搖搖欲墜，讓不少到此一遊的遊客們都忍不住幻想起上方石頭如果哪天掉下去的樣子，場面絕對驚心動魄，當地人認為「風不動石動，石不動心動」，所以才將其取名為「心動石」。

關於心動石的形成原因眾說紛紜，曾經有人傳出，心動石是明朝萬曆42年（西元1614年）從山巔滾下來，剛好停留在這顆巨石的頂端，從此它們便「相依為命」，而這幾百年來，無論風吹雨打，依然如故，也正因為如此，吸引了大批遊客的前往，更被封為「大陸最危險的石頭」。