男友人「耍帥」攜槍逛夜市　三重無照瞎妹不甩警狠撞3車　

▲男子攜槍要逛三和夜市拒絕警方攔查，徒步逃逸仍被壓制。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市一名李姓男子攜槍前往三重的三和夜市要吃宵夜，停紅燈時被警方發現形跡可疑要攔查，李男一時心虛就叫劉女駕車逃逸，開速行駛至重新路一段、中央男路口時，擦撞路上3台車輛後2人棄車逃亡，其中李男還傻傻向警方跑來被當場制伏，並在他的背包內查獲改造手槍及子彈14顆，當場將2人上銬押回偵辦。

警方調查，李姓男子有毒品、槍砲前科，在今年1月才因為友人駕駛賓士轎車拒絕盤查，加速逃逸衝上忠孝橋引道，恰巧前方是大卡車、後方來車一輛接一輛堵死，三重交通員警如甕中抓鱉一般掏槍將車上3人制伏，並起出改造手槍、子彈及毒品菸，不料在4個月後李男再度栽在三重警方手中。

▼無照駕駛的瞎妹躲進捷運共構住宅，警方在後尾隨追捕。（圖／記者陳豐德翻攝）



21日晚間7時許警方在三重正義南路、光興街口巡邏時，發現劉女（27歲）駕車搭載李姓嫌犯（24歲），所長一查車牌發現車主過去曾被他抓過，立即上前要攔查，但車子卻開始一路加速逃逸，直到跑到重新路一段、中央南路口時，因為擦撞3輛汽車才停下，車上2人棄車分頭徒步逃跑，員警當場將李男壓制，並追上逃進捷運共構住宅的劉女將他制伏。

警方表示，劉女是李男胞妹的朋友，2人原本相約要去三和夜市吃宵夜，無照的劉女逃逸時駕駛技術不佳才會動彈不得，而李男在逃跑過程還將一個可疑包包丟棄，並在內查獲改造手槍一把（彈夾內子彈3顆）、子彈袋內11顆，所長張謝佛逮獲李嫌時即呼「嘿，又是你！」此次又裁在警方手裡，顯見歹路不可行，全案訊後將李男依槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦，並依照公共危險、肇事逃逸、無照駕駛將劉女送辦。

▼查扣的改造手槍及子彈。（圖／記者陳豐德翻攝）

