宏碁全新Nitro 5、Swift 3筆電　支援第2代AMD Ryzen行動處理器

▲宏碁全新Nitro 5電競筆電。（圖／宏碁提供）

記者姚惠茹／台北報導

台北國際電腦展（Computex Taipei 2019）即將在下週登場，宏碁（Acer）率先宣布推出最新Nitro 5電競筆電及Swift 3輕薄筆電，支援第2代AMD Ryzen行動處理器及Radeon Vega顯示晶片，主打強大效能與效率，還有專門為影音串流和遊戲設計的HDR高動態範圍成像。

▲宏碁全新Nitro 5電競筆電，擁有高達80%的屏佔比。（圖／宏碁提供）

宏碁最新推出的Nitro 5電競筆電，最高可搭載第2代AMD Ryzen 7 3750H處理器與Radeon RX 560X顯示晶片，AMD處理技術主要是反應在視覺效果和效率提升，還有高達80%的屏佔比的15.6吋Full HD IPS1顯示器。

▲宏碁全新Nitro 5電競筆電，強打散熱效果。（圖／宏碁提供）

電競玩家最在意的散熱問題，Nitro 5配備雙風扇，同時採用雙散熱孔及Acer CoolBoost技術，相較於自動模式，CoolBoost 可將風扇運轉速度加快10%，也能使處理器及顯示晶片降溫9%，讓玩家在延長遊戲時也能維持冷卻。

同時為了大量傳輸與高速穩定，Nitro 5內建Acer Network Optimizer，這是宏碁獨家設計的圖形使用者介面（Graphical User Interface，GUI），主要用來管理頻寬，並在自動模式之下，可以判斷使用高頻寬需求程式類型，大幅降低連線問題。

▲宏碁全新Swift 3輕薄筆電。（圖／宏碁提供）

宏碁推出的Swift 3輕薄筆電，最高則可搭載第2代 AMD Ryzen 7 3700U處理器，搭配Radeon Vega顯示晶片，同樣大幅提升效能與效率，並且針對專業使用者，還可以選配獨立Radeon 540X 顯示晶片，尤其是需要影片編輯、玩休閒遊戲，可以執行更多密集運算的工作。

▲宏碁全新Swift 3輕薄筆電，主打極窄邊框。（圖／宏碁提供）

Swift 3輕薄筆電採用14吋顯示器，極窄邊框搭配鋁質設計，螢幕還可180度水平展開，更將最新效能與連網技術全部整合進重量僅1.45 公斤、薄至17.95公釐的超輕量機身中，目前這兩款最新筆電都將從5月28日至6月2日在信義香堤大道展示。

▲宏碁全新Swift 3輕薄筆電。（圖／宏碁提供）