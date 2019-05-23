YouTube將隱藏實際訂閱數　外媒：相關文化可能改變

▲YouTube。（圖／ETtoday資料照）

科技中心／綜合報導

隨著科技發展，愈來愈多人選擇在YouTube上拍攝影片與他人分享日常生活，進而衍生出YouTuber（創作者）這樣的職業，YouTube上也會顯示該位創作者的頻道用戶訂閱數量，進而能讓創作者藉此粉絲基礎來做其他商業行為。但據外媒報導，YouTube打算將頻道訂閱的顯示方式進行修改，未來只會顯示大概的數字，這將讓Social Blade這類的社群流量分析網站運作受到影響。

據外媒《The Verge》報導，一位YouTube員工在YouTube幫助頁面發文表示，未來在YouTube上將無法看到確切的訂閱數字，例如若是實際訂閱數為4,227，將只會顯示4.2k，直到頻道訂閱數達到4,300。但若是頻道訂閱數少於1000個用戶，仍會顯示實際數字。該名員工表示，他們希望能讓公開顯示的訂閱數更具一致性，創作者則一樣能從YouTube Studio中查看確切的訂閱數量。

▲YouTube訂閱數顯示方式將出現轉變。（圖／翻攝YouTube Help頁面）

這樣的改變其實對一般沒在經營YouTube頻道的使用者來說影響不大，但對於創作者以及像是Social Blade這類仰賴YouTube API服務的網站來說，他們必須面臨一種全新的挑戰。Social Blade的執行長Jason Urgo就向《The Verge》表示，「這樣的改變似乎會打擊包括我們在內的任何第三方服務。」他們已經向YouTube聯繫，並在等待對方回應。

YouTube上就有頻道是利用來自Social Blade的即時數據，透過YouTube直播影片的方式，來顯示討論度相當高的創作者之間頻道訂閱數的消長，藉此吸引觀眾，像是先前美國知名美妝YouTuber James Charles和Tati Westbrook的不合風波，外界就相當關注兩個頻道間的訂閱數變化。

報導指出，目前尚無法了解YouTube決定隱藏確切訂閱數字以及禁止第三方網站使用該平台的API數據運行即時計數器的影響，YouTube發言人拒絕對此發表評論。