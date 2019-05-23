　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

YouTube將隱藏實際訂閱數　外媒：相關文化可能改變

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼YouTube。（圖／ETtoday資料照）

▲YouTube。（圖／ETtoday資料照）

科技中心／綜合報導

隨著科技發展，愈來愈多人選擇在YouTube上拍攝影片與他人分享日常生活，進而衍生出YouTuber（創作者）這樣的職業，YouTube上也會顯示該位創作者的頻道用戶訂閱數量，進而能讓創作者藉此粉絲基礎來做其他商業行為。但據外媒報導，YouTube打算將頻道訂閱的顯示方式進行修改，未來只會顯示大概的數字，這將讓Social Blade這類的社群流量分析網站運作受到影響。

據外媒《The Verge》報導，一位YouTube員工在YouTube幫助頁面發文表示，未來在YouTube上將無法看到確切的訂閱數字，例如若是實際訂閱數為4,227，將只會顯示4.2k，直到頻道訂閱數達到4,300。但若是頻道訂閱數少於1000個用戶，仍會顯示實際數字。該名員工表示，他們希望能讓公開顯示的訂閱數更具一致性，創作者則一樣能從YouTube Studio中查看確切的訂閱數量。

▲▼YouTube訂閱數顯示方式將出現轉變。（圖／翻攝YouTube Help頁面）

▲YouTube訂閱數顯示方式將出現轉變。（圖／翻攝YouTube Help頁面

這樣的改變其實對一般沒在經營YouTube頻道的使用者來說影響不大，但對於創作者以及像是Social Blade這類仰賴YouTube API服務的網站來說，他們必須面臨一種全新的挑戰。Social Blade的執行長Jason Urgo就向《The Verge》表示，「這樣的改變似乎會打擊包括我們在內的任何第三方服務。」他們已經向YouTube聯繫，並在等待對方回應。

YouTube上就有頻道是利用來自Social Blade的即時數據，透過YouTube直播影片的方式，來顯示討論度相當高的創作者之間頻道訂閱數的消長，藉此吸引觀眾，像是先前美國知名美妝YouTuber James Charles和Tati Westbrook的不合風波，外界就相當關注兩個頻道間的訂閱數變化。

報導指出，目前尚無法了解YouTube決定隱藏確切訂閱數字以及禁止第三方網站使用該平台的API數據運行即時計數器的影響，YouTube發言人拒絕對此發表評論。

ET快訊
專訪／夫抱幼女墜樓腦死器捐　19歲少婦怨他夢中撒謊：我會回來
土豪哥PTT徵私人司機！1周薪水5萬「包吃包住」　他做16天
世界最遲鈍的魚！曼波魚遭「啃掉整個腹部」仍不知　活到現在全靠
AOA智珉爆瘦疑似厭食症！資深前輩關心：你很辛苦吧？

關鍵字：YouTube,訂閱,創作者

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

台灣大、momo線上線下整合　門市提供電商「到店取貨」服務

再挑戰中階市場　三星3款A系列手機六月發售

宏碁全新Nitro 5、Swift 3筆電　支援第2代AMD Ryzen行動處理器

分析Pixel手機相機技術　Google：導入軟體、機器學習是關鍵

YouTube將隱藏實際訂閱數　外媒：相關文化可能改變

Google搜尋小改版　多了消息來源LOGO點選更安心

封殺倒數！Google Android Q Beta版名單移除華為

影／台灣大跟進停賣華為新機！遠傳、台星、亞太態度保留

影／台灣電信業第一槍！　中華電信董座謝繼茂：將不再賣華為新機

經銷商特惠　Apple Watch全系列現金價12%折扣、全台限量1,200只

超可怕！客人打火機掉進火鍋...服務生幫撈下秒「熱湯爆炸」噴燙臉

大雨超煩！大唱《我要夏天》轉念　下秒遭水襲射滿臉網笑噴：渴嗎？

畫面曝光！馬如龍外孫死亡車禍　擦撞左轉小黃人噴飛頭部重落地

浪汪上演《與你相遇》真實版！　猛追車尾想上車...司機感動收留

寶貝叫不醒！老爹獨創6妙招　突然現場連線女兒嚇哭網笑翻

輪框生鏽！車主堅持只換新胎　12秒後爆炸...技師滿臉血蹲地

最萌開箱！直擊準媽媽忍宮縮24hr 挺孕肚做操走樓梯超辛苦：噴淚了

紅到國外！台設計師發明拿大獎　「無吸管珍奶杯」不怕珍珠卡杯底

《小小兵》證實推出續集！　首集狂吸300億「上映日期公布」

就是不閃！巷口出來斜衝雙黃線　三寶遭後方騎士無視「甩屁擊落」

台灣大、momo線上線下整合　門市提供電商「到店取貨」服務

再挑戰中階市場　三星3款A系列手機六月發售

宏碁全新Nitro 5、Swift 3筆電　支援第2代AMD Ryzen行動處理器

分析Pixel手機相機技術　Google：導入軟體、機器學習是關鍵

YouTube將隱藏實際訂閱數　外媒：相關文化可能改變

Google搜尋小改版　多了消息來源LOGO點選更安心

封殺倒數！Google Android Q Beta版名單移除華為

影／台灣大跟進停賣華為新機！遠傳、台星、亞太態度保留

影／台灣電信業第一槍！　中華電信董座謝繼茂：將不再賣華為新機

經銷商特惠　Apple Watch全系列現金價12%折扣、全台限量1,200只

他帶2歲萌女公園玩滑溜梯　婆媽吃驚認出「偶像劇男神！」

台南精密公司負責人欠稅208萬元　涉隱匿財產法院判管收

「喝鹿、鱉血」竟敗血性休克！他生飲30c.c.蟲卵、細菌全下肚

女老闆嫁男員工！　婚前開條件「一週嘿咻5次」他嚇傻低頭

詹姆士曝收視下滑！　曾國城看完1小時節目：難看

韓國瑜1分鐘唸「260字」心經　一字不差被點評「有練過」

郭台銘嗆沒修養　柯文哲否認批評：笑也不行？

不斷更新／朱育賢適時安打在敲打點　2局桃猿7比0兄弟

226萬名勞工基本工資漲不漲？　勞長：目標8月中開會決定

韓妞狠甩20公斤肥變正妹！最難減下半身全靠這5點

3C家電熱門新聞

謝繼茂：往後中華電不再賣華為新..

華為新機賣不賣？電信業不同調

5G網路建設使氣象預報準確度倒..

華為任正非：遲早要與美國對上的

Google Android ..

2019 iPhone價格預測..

谷歌封殺華為　蘋果工程師曝慘況

Google搜尋小改版　多了消..

郭明錤：新iPhone相機將是..

iOS 12.3更新災情！2種..

Google停止與華為合作催生..

YouTube將隱藏實際訂閱數..

Apple Watch全系列現..

余承東：華為OS最快今年秋天問..

更多熱門

相關新聞

「婦幼抱抱」開播　女警熱舞教防身三招

虐待小孩的事件屢屢浮上檯面，實在令人心痛，因此近年來，兒虐防治議題日益受到社會關注。警政署23日舉辦「婦幼安全宣導創意展暨NPA『婦幼抱抱』YouTube頻道開播媒體發表會」，由主任秘書鍾國文主持，旨在運用創意來強化婦幼安全被害預防。

看一年YouTube的碳排放相當於一座城市

芒草都用上　小咖低成本 Cosplay《英雄聯盟》「維迦」

前YouTube工程師自爆：我們在10年前殺了IE 6

胡睿兒與唱片合約糾紛　判賠62萬

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

紅牌重機後座見「激短裙渾圓」　網瘋傳

單親媽裝「清大碩士」爽嫁台積電博士　一年被拆穿

丫頭擁16家店面試必問「一句話」

大衝擊！高儲蓄型壽險明年將絕跡　民眾難藉保單理財

賓士執行長退休後開BMW跑車兜風

沈玉琳被惡整「真的生氣了」！

斗煥坪新訓點名50人還有人沒回來　恐怖真相曝

夏于喬登上法國媒體！「紅毯最美女星」

「女星玩到全部露○」無碼影片被存檔！

新聞街拍播一半！緊T妹「震盪超兇長輩」甜笑路過

斗六女夜市人氣滷味夾5樣結帳590元

夭折女嬰捐心肝腎　醫護人員列隊送別

台女夜店爛醉遭撿屍　4越男輪流性侵到天亮

下周鋒面接力　「有機會像典型梅雨鋒面」

對女友最摳門的星座男Top 3 ！

更多

最夯影音

更多

超可怕！客人打火機掉進火鍋...服務生幫撈下秒「熱湯爆炸」噴燙臉

大雨超煩！大唱《我要夏天》轉念　下秒遭水襲射滿臉網笑噴：渴嗎？

畫面曝光！馬如龍外孫死亡車禍　擦撞左轉小黃人噴飛頭部重落地

浪汪上演《與你相遇》真實版！　猛追車尾想上車...司機感動收留

寶貝叫不醒！老爹獨創6妙招　突然現場連線女兒嚇哭網笑翻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面