到空軍三重一村學說唱！邀親子團用「三塊板」數來寶



▲「空軍三重一村」時常舉辦親子、藝文活動。（圖／取自臉書「空軍三重一村」）

生活中心／綜合報導

國立新竹生活美學館辦理「戶外美學教室-藝起去郊遊」 5月25日(六) 將於新北市空軍三重一村登場！此次由漢霖民俗說唱藝術團帶來「說唱藝術工作坊」，活動分成2梯次，上午10點至12點、下午2點至4點，開放親子團報名中。

什麼是說唱藝術呢？它就是利用原本的相聲延伸出的其他類型的活動，而這次的說唱藝術工作坊，藉由道具「三塊板」實際練習與操作，嘴巴唱著、手裡打著，讓身體相互協調，並將技巧變化運用自如，再搭配上繞口令與數來寶的練習，體驗相聲中獨特魅力。

「漢霖民俗說唱藝術團」長期推廣說唱藝術、致力藝文社區再造行之有年，團部提供新生代演員練功空間、說唱藝術愛好者交流的平台，成團至今不曾中輟，漢霖「相聲茶館」與「漢霖圖書館」早年曾獲文建會「地方文化館」，亦數十年如一日的開辦「說唱種子教師」、「說唱娃娃兵」等說唱課程，培育人才、推廣說唱藝術。

請繼續往下閱讀...

本場次是國立新竹生活美學館戶外美學教室「藝起去郊遊」活動最後一場，分成2梯次，上午10點至12點、下午2點至4點，主辦單位表示，歡迎家裡有幼稚園大班以上至國小三年級小朋友的親子們報名，每對親子報名費為100元，共收20組。詳細活動及報名訊息，可上 國立新竹生活美學館網頁 查詢，或洽詢(03)5263176#201 洪小姐。



▲「空軍三重一村」在2018年11月10日正式開放，重生後成為超現代感老眷村。（圖／小妞的生活旅程提供）