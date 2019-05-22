淡海輕軌V09站藏百年「程氏古厝」　一日走讀探索淡海新市鎮



▲擁有百年歷史的「程氏古厝」。（圖／取自淡水古蹟博物館）

生活中心／綜合報導

淡海輕軌通車以後，你的旅行軌跡已經從「淡水」探索到「淡海」了嗎？國立新竹生活美學館指導、新北市淡水休閒農業協會主辦的「佇古厝x編織淡海新城舊識」計畫，將於6月8日、9日、15日、22日、29日等7天，在輕軌V09站附近的百年「程氏古厝」，進行「探索淡海新市鎮的城市軌跡」活動，將有一系列開放性的走溪踏查，包括結合地景導讀、田野踏查、生態觀察與編織藝術手作等，希望蒐集淡海的故事，製作出在地的生活地圖。



▲今年5月「淡海輕軌」通車已半年。（圖／記者林敬旻攝）

今年5月「淡海輕軌」通車已半年，對遊客來說，是一條將淡水的旅遊動線延伸到「淡海」的浪漫軌跡；對曾經在淡海生活、求學的人們來說，則是喚醒時空記憶的旅程；而對移居淡海新市鎮的居民來說，是感受在地生活環境的新路徑。

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「程氏古厝」位在淡海輕軌V09濱海沙崙站，是一棟百年老房子，有一群關注文史與自然生態文化的藝文工作者，邀請民眾一起共讀在地故事，以歷史、生態與藝術的角度來暢談淡海的新舊風情。

主辦單位表示，歡迎喜歡散步、聽故事、關心溪流、喜愛體驗手作，或者樂於交流資訊的民眾加入走讀的伙伴，與歷史學者、生態專家和藝術家共學和創作，讓新市鎮的歷史人文與生態特色，透過古厝的凝聚，把這裡的特色以地圖寫作、知性導覽、藝術手作和讀書會對話平台能打開各種對話，培養土地的認同感，也希望將在地的觀點、藝術創意與熱情轉化為實際社區參與下一步的行動。（活動須事先報名，額滿為止，以現居淡海新市鎮的民眾優先，報名電話0910-093607姚小姐。）