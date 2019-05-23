當韓國瑜說Yes, I do…范世平：連任希望渺茫　高雄人覺得被出賣





▲韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜17日下午表示，若五人小組來徵詢參選意願，「我的答案會是Yes, I do」。對此，台師大政研所教授范世平23日提到，當韓國瑜說出「Yes, I do」的時候，除非之後市政成績斐然，否則要連任市長，相當困難。

韓國瑜17日接受節目《新聞深喉嚨》專訪時提到，要是五人小組來詢問參選意願，他的答案是「Yes, I do」。韓國瑜的「Yes, I do」言論，引起網友熱烈討論，認為他參選2020總統大選的意願越來越明朗化。

范世平23日晚上以「當韓國瑜說出Yes, I do，他還可能連任市長嗎？」為題，在臉書上發文表示，韓國瑜其實已經表達要參加國民黨初選的意願，與之前的「五點聲明」自相矛盾，也表示韓國瑜想選總統，而不是被動徵召，「他（韓國瑜）與高雄可能走向『離婚』，而尋求新歡」。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）

范世平說，韓國瑜最好在初選贏過鴻海董事長郭台銘，否則心猿意馬的參加初選，已經讓高雄市民覺得被出賣，除非之後市政成績斐然，「否則要連任市長，相當困難」。也因為連任市長希望渺茫，「如果韓國瑜在民調上小輸郭台銘，是否脫黨選總統？韓粉是否逼韓選？」

網友們對此留言，「對不起高雄市民」、「最開始就想選總統的人還在那邊假仙，還要一副眾望所歸的樣子」、「他倒底有甚麼政績呀！」、「明年一月把韓國瑜罷免掉，讓他滾回他老婆娘家去當守衛吧」。但也有人認為，「脫黨參選很好啊！那就要自己連屬參選，到時看他有沒有辦法」。