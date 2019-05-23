《心經》PK高粱酒！韓國瑜「般若波羅蜜多」　反擊黃光芹指控花天酒地

記者李唯甄、洪正達／高雄報導

資深媒體人黃光芹22日深夜PO文，「請韓國瑜再講講，你是怎麼花天的」，批評高雄市長韓國瑜「現在還酒地，大家都知道，常常必須神隱，睡前也要喝一大杯高粱才能入睡」，對此，韓國瑜回擊「她大錯特錯，我睡前都是唸佛經」，更當場在媒體前背誦了一分鐘的《般若波羅蜜多心經》。

▲韓國瑜當場背心經。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜23日受訪表示，「誰自己承認自己年輕的時候放縱」，陳述自己以前當立委時，因為找不到心中的方向，最後自願放棄立委選舉，「因為我是有反省力的人」，韓國瑜強調，自己當高雄市長將近五個月，沒有喝醉過一次，都是跟朋友聚在一起、開心聊天時才會喝，至於黃光芹說他睡前都要喝高粱，是「大錯特錯」。

▲韓國瑜背心經打臉黃光芹的酗酒說。（合成圖／翻攝黃光芹臉書、屠惠剛攝）

「我睡前心是亂的，我一個人不喝酒，我都是唸佛經」，韓國瑜自爆自己每天睡前，都靠唸《般若波羅蜜多心經》來安定心神，他還現場對媒體說，「如果大家願意再給我1分鐘的話，我可以把睡前的標準動作做給大家看」，眼看在場記者點頭，韓國瑜當場閉上眼睛、打起手勢，背誦整整1分鐘的《般若波羅蜜多心經》，直接反擊黃光芹，韓國瑜最後也說：「祝福黃光芹女士找到寧靜和快樂！」

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