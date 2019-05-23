陸F級300MW重型燃機概念設計　3大關鍵零件立功

▲F級300MW重型燃氣機適合用在發電機組上。（圖／每日頭條）



大陸中心／綜合報導

大陸自主研發的F級300MW（300兆瓦）重型燃氣機完成概念設計階段的主要設計工作，目前正在進行壓氣機、燃燒室與透平（Turbine音譯，渦輪）等關鍵零件的製造及相關試驗，並於設計研發、材料和試制、零部件試驗等方面取得階段進展。

據《澎湃新聞》報導，目前壓氣機已完成進口多級實驗零件件加工和裝配，即將開始試驗；燃燒室完成噴嘴和火焰筒等加工製造，正在進行噴嘴低壓性能測試；渦輪機也已經完成第一級靜、動葉鑄件的首件鑑定，實現了重型燃氣機大尺寸高溫渦輪扇葉的自主設計、材料、冶煉與製造等「國產化」的目標。

據了解，燃氣機技術是當今世界裝備製造業的頂端技術，是透過燃料與空氣燃燒產生氣體，推動渦輪扇葉運作的機械，屬於內燃機的一種，按照燃燒室的溫度不同，又分為B、E、F、G、H等階級，被稱為機械裝備界的「皇冠上的明珠」。

▼大陸從21世紀才正式開始對重型燃氣輪機領域展開技術引進及自主研發。（圖／每日頭條）



大陸國務院2012年啟動的「航空發動機及燃氣輪機」研發計畫中，燃氣輪機的自主研發項目由國家電力投資集團（下稱國家電投）主導，與哈爾濱電氣集團公司、東方電氣集團公司、上海電氣集團公司合作，從事燃氣輪機設計、研發、試驗驗證考核，燃氣輪機相關技術開發、技術轉讓、技術諮詢和技術服務等業務。

據了解，國家電投目前已和義大利安薩爾多（Ansaldo）能源公司、德國西門子（德語 : SIEMENS AG）公司簽訂技術合作協議，未來將以「自主可控、以我國為主」為原則，借鑒國際廠商的經驗，繼續完成有「完全自主知識產權」的重型燃氣機技術的目標。