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台灣加入「國際人權博物館聯盟」　鄭麗君參訪美國大屠殺紀念博物館交流

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▲▼ 台灣成「國際人權博物館聯盟」亞太分部　鄭麗君參訪美國大屠殺博物館交流（圖／文化部提供）
▲大屠殺紀念博物館國際部主任Shapiro向鄭麗君解說歷史照片，提及當時民眾對於身邊的迫害罪行相當冷漠，視而不見。（圖／文化部提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

文化部長鄭麗君於美東時間5月20日、21日參訪美國3個人權博物館，包括華府的大屠殺紀念博物館、國立非裔美國人歷史與文化博物館、國立美國印第安人博物館，除了視察與交流經驗之外，她也分享好消息，台灣的「國家人權博物館」今年9月將成為國際人權博物館聯盟（ICOM-Federation of International Human Rights Museums）的亞太分部，期盼台美雙方的博物館未來能有更多交流與合作機會。

▲▼台灣的「國家人權博物館」今年9月將成為國際人權博物館聯盟（ICOM-Federation of International Human Rights Museums）的亞太分部（圖／取自臉書國家人權博物館 National Human Rights Museum）
▲台灣「國家人權博物館」今年9月將成為「國際人權博物館聯盟」的亞太分部。（圖／取自臉書國家人權博物館）

鄭麗君於美東時間20日至24日參訪美國，此次除視察文化交流業務，參觀美國博物館、藝文中心、新創基地外，也將參加順天美術館藏品美東巡展開幕活動。她也特別分享上任後推動成立國家人權博物館、完成《國家語言發展法》立法，以及文化部推動世界南島文化交流等經驗、願景歷程。

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此外文化部今年將舉辦博物館論壇，未來也將提出「博物館政策白皮書」，以及修正《博物館法》，因此華盛頓三座博物館的治理經驗、使命與規劃願景，將可作為台灣博物館治理的重要參考。鄭部長也邀請三館館長及副館長，未來能來台參訪博物館，交流博物館治理經驗。

其中美國大屠殺紀念博物館（United States Holocaust Memorial Museum），是官方為紀念有近600萬猶太人受難的德國納粹大屠殺歷史，於1993年成立。鄭部長向大屠殺紀念博物館館長Sara Bloomfield表示，相當敬佩美國以國家高度紀念這段世上所有人都該銘記的歷史，並持續關注當代全球人權議題，守護民主價值。

而台灣去年正式成立的「國家人權博物館」，是全亞洲第一座在威權統治不義遺址上設立的國家級人權博物館，期盼重建威權統治時期的人權受害歷史，並作為人權教育的基地，人權館組織法也明訂其協助當代實踐推廣人權理念之組織及相關博物館的交流任務。而國家人權博物館也即將於今年9月成為「國際人權博物館聯盟亞太分部」，期待兩館間未來能有更多交流。

鄭麗君拜訪美國國立非裔美國人歷史與文化博物館（National Museum of African American History & Culture）、美國國立美國印第安人博物館（National Museum of the American Indian）時，與兩館代表交流國家內部各族裔積極爭取平權的歷程，並針對博物館如何以族群主體出發，重新訴說美國歷史，並能將其推廣到社會各層面的具體經驗進行深入討論。

▲▼ 台灣成「國際人權博物館聯盟」亞太分部　鄭麗君參訪美國大屠殺博物館交流（圖／文化部提供）
▲鄭麗君參觀「非裔美國人歷史與文化博物館」內的互動教學裝置。

她表示，非裔美國人在60年代爭取平權的民權運動史，不只是美國人的歷史，更鼓舞了全世界的平權運動。鄭部長也分享我國各族群在民主化後追求平權及族群主體性的歷程，以語言平權為例，我國於今年三讀通過《國家語言發展法》，即是邁向語言平權的重要一步。更另以台灣原住民推動「還我正名」運動、蔡英文總統上任後成立原住民族歷史正義與轉型正義委員會、我國國立台灣史前文化博物館推動「世界南島文化在台灣」計畫等經驗，與美國印第安人博物館館長Kevin Gover交流。

鄭麗君認為，推廣人權、平權與多元文化價值不僅是普世價值，在世界各國也都是「永遠的現在進行式」，需要持續努力，也需要跨國之間彼此了解與學習。本次參訪的三座人權與平權相關博物館，都在美國社會甚至全世界具有相當影響，也讓我們看見博物館在當代社會的重要任務。

▲▼ 台灣成「國際人權博物館聯盟」亞太分部　鄭麗君參訪美國大屠殺博物館交流（圖／文化部提供）
▲鄭麗君（右）與非裔美國人歷史與文化博物館副館長Kinshasha Holman Conwill（左）合影。

▲▼ 台灣成「國際人權博物館聯盟」亞太分部　鄭麗君參訪美國大屠殺博物館交流（圖／文化部提供）
▲鄭麗君與美國印第安人博物館館長Kevin Gover（左）合影。

ET快訊
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關鍵字：鄭麗君,文化部,國家人權博物館

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