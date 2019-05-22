諾獎得主補助9700元租金　北京人才公寓被嘲「沒誠意」

▲北京通州：諾貝爾獎得主可獲30坪人才公寓租金減免。（圖／翻攝自《中新網》）

大陸中心／綜合報導

為吸納人才，北京通州區21日發布通知，諾貝爾獎、圖靈獎（Turing Award）、菲爾茲獎（Fields Medal）等國際大獎的得獎者；大陸中科院、工程院院士；最高科學技術獎的得獎者等，都可以免費租住面積不大於100平方米（約30坪）的「人才住房」。若選擇租金補貼，則租住任何住房後每月可獲補貼2144元人民幣（約新台幣9769元）。大陸網友卻砲轟太沒誠意，認為「獲得諾貝爾獎的大科學家，會到通州去租人才公寓住嗎？」

據《關於開展2019年度通州區人才公寓配租工作的通知》，所謂「人才」須符合相關認定標準，且已在2017年6月後首次繳納社保。申請人需要在通州區首次繳納社保後2年內提出申請，同時要在通州區創業或就業3年或以上，以及申請人及家屬在通州區沒有房子。通知又限制「人才住房」要以家庭為單位，每個家庭只能租一間。

據通知，高層次人才一共分為六個層級。第一層級包括諾貝爾獎、圖靈獎、菲爾茲獎等國際大獎獲得者、大陸兩院院士、最高科學技術獎獲得者，以及相關發達國家科學院院士、工程院院士等。

大陸「千人計畫」頂尖人才、國家級教學名師、名老中醫、世界500強企業中層管理者、擔任國內100強企業中層管理者3年以上的人才、省部級特級教師、博士等等人才分列二至六層。並針對第一至第六層級人才，分別給予最高100平方米、80平方米、70平方米、60平方米、50平方米、40平方米的租金減免優惠。

不過對於上述通知，大陸網友紛紛吐槽。他們質疑，「這個新聞真的不是笑話嗎？」、「獲得諾貝爾獎的大科學家，會到通州去租人才公寓住嗎？」更有網友指出，「對於頂尖人才，重金招攬都未必能成功，通州這樣的做法顯得太沒有誠意了。」