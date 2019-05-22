5歲女兒「眼睛有詭異白點」！機智母看完照片…急送愛女就醫果然是眼癌

▲澳洲昆士蘭省一名媽媽佩倫（Kellie Perren）發現5歲女兒左眼有「鬼影般的白光」。（圖／翻攝自太陽報）

國際中心／綜合報導

澳洲昆士蘭省一名媽媽佩倫（Kellie Perren）為5歲女兒伊莎貝爾（Isabelle）拍照時，發現愛女其中一隻眼睛的瞳孔散發出「鬼影般的白光」，越想越不對勁，趕緊帶女兒去做檢查，果然發現女兒患上了「視網膜母細胞瘤」（Retinoblastoma），必須要盡快摘除眼球。醫師也提醒，家長若拍照後發現孩子「一隻眼變紅眼，另一隻眼沒有」，就要提高警覺。

綜合外電報導，佩倫幫女兒拍照後，發現女兒照片的左眼出現不明白光、右眼則沒有問題，但是平常難以察覺，部分照片也看不太出來，「我無法解釋這個情形，就像是鬼魂飄過一樣無法看得很清楚。」

佩倫決定帶伊莎貝爾去醫院作詳細的檢查，最後確診罹患「視網膜母細胞瘤」，她對於自己的直覺感到驚嚇，因為起初她覺得女兒的瞳孔異常，還以為自己反應過度。據了解，「視網膜母細胞瘤」是一種極具侵略性的眼癌，通常發生在5歲以下的幼童，多數為遺傳性疾病。

伊莎貝爾最後摘除了左眼，保住了生命。佩倫藉由自身經歷，期望能提醒其他父母能重視此問題，檢查子女的眼睛。對此，醫師解釋，這種眼疾難以察覺也容易被忽略，然而閃光燈卻可以照亮腫瘤，也是現今醫學最常見的確診方式，提早發現小孩瞳孔異狀就盡快就醫，治療效果就更加理想。

▲兒童癌症是每個父母最可怕的噩夢。（圖／CFP，示意圖，與本文當事人無關）

林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰日前曾PO文表示，兒童癌症是每個父母最可怕的噩夢，尤其妹妹可能因此失去視力及眼睛，「提醒大家，若小孩瞳孔有白點、易流淚、視力變差、眼睛脹痛的症狀，爸爸媽媽就要小心喔！」

吳昌騰解釋，視網膜母細胞瘤比較罕見，卻是兒童最常見的原發性眼內惡性腫瘤，它在胚胎時期就已開始產生病變，只是多數在出生時未被發現，大約80%的兒童在3至4歲左右才被診斷出來；視網膜母細胞瘤的發生率約為1/20000，其發生率在兒童癌症中約佔2.6%，其中20至30%為雙側性。

由於腫瘤發生於嬰幼兒，早期不易發現，通常被家長注意到的病癥是「白瞳症」。吳昌騰表示，大於50%以上的病童是因腫瘤發展而出現白瞳症，也就是瞳孔區呈現白色反光，看來像貓眼一樣，「原因是患者眼內腫瘤遮擋血管，經閃光反射出如『貓眼』般呈白色瞳孔。」

吳昌騰強調，視網膜母細胞瘤越早發現，治療效果越佳，早期透過化學治療或冷凍治療可控制腫瘤，保住眼球和雙眼視力。