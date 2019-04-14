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白話文看懂艱深保單條款　保險圈流行當自媒體資訊公開透明化

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▲▼金融消費評議中心舉辦消費者講座，左起政大教授彭金隆、台北市主任消保官何修蘭、評議中心董事長李滿治、主持人廖慶學、平民保險王劉鳳和。（圖／記者李蕙璇攝）

▲金融消費評議中心舉辦消費者講座，左起政大教授彭金隆、台北市主任消保官何修蘭、評議中心董事長李滿治、主持人廖慶學、平民保險王劉鳳和。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

金管會開放網路投保政策，加速數位時代保險資訊公開透明化，產險、保代等業者也與入口網站策略聯盟設立專門保險頻道，透過理賠案例等淺顯易懂的說解方式，讓民眾可以從個案看懂艱深的保險條款與保單商品的設計架構。

官方部門中，民眾上網點入保險業的主管機關金管會、保險局及周邊單位，譬如說金融消費評議中心保險犯罪防制中心等財團法人單位，也都有提供相關保險保單商品等的注意事項。

以金融消費評議中心來說為專門處理保險業、銀行業等金融機構的申訴調處單位，其官網的公開資訊中還有多年來累積的理賠案件處分書，皆開放民眾上網搜尋，但未如法院判決書公布業者與申訴保戶的名稱。

▼財團法人保險犯罪防制中心。（圖／記者李蕙璇攝）

▲▼財團法人保險犯罪防制中心。（圖／記者李蕙璇攝）

民營的新聞媒體中，以「保險」為專業主題報導中，點入《現代保險》這一本雜誌創刊30年最久，也同時設有網站。此外，還有《ETtoday新聞雲》網路媒體及App的「財經」頻道中，不僅與其他媒體相同都包含金融產業等財經新聞，3年多前還開闢「保險雲」專版，便於讀者搜尋保險類相關資訊及閱讀。

《現代保險》雜誌創辦人為淡江大學保險系主任教授黃秀玲，以及她的學生、目前擔任該本雜誌發行人林麗銖教授，她則是來自淡江大學保險經營所。該雜誌每月出刊之外，還有電子報及網站新聞，除了讓民眾可以上網閱讀之外，也提供付費會員制的訂閱方式，成為許多保險科系師生、保險圈業內及業務人員的一項重要的保險資訊管道。

▼保險圈一項重要平台指標《現代保險雜誌》，今年為創刊30週年。（圖／記者李蕙璇翻攝）

▲▼保險圈一項重要平台指標《現代保險雜誌》，今年為創刊30週年。（圖／記者李蕙璇翻攝）

保險業者本身也會自設官網，公開其保單商品及契約資訊，也在保險局開放網路投保政策後多成立專區，但民眾要注意目前僅能在保險局核可的保險業者網路投保專區購買部分商品的保單，其他未獲核准的前提之下僅能提供保險資訊，而且因為投資型保單商品結構複雜，並未開放該類保單上網投保。

近期新安東京海上產險還與雅虎聯名合作設立「E保網」智能保險平台，結合入口網站與業者官網網域，由新安東京海上產險提供保險專業資訊，當起保險專業頻道的自媒體。而雅虎也在其首頁第一次成立「保險」頻道，便於民眾搜尋之外，並將資訊與網路投保專區串聯成為新型態的保險頻道，都是有助於保險資訊更加透明化。

▼新安東京海上產險總經理簡仲明。（圖／記者李蕙璇攝）

▲▼新安東京海上產險總經理簡仲明。（圖／記者李蕙璇攝）

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