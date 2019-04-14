女看護控8旬老翁「天天抓胸」！兒子趁打掃性侵...半路軟掉

▲新北一名看護遭到雇主襲胸。（圖／記者蔡紹堅攝）

社會中心／綜合報導

新北一名80幾歲的許姓老翁因患有帕金森氏症，行動不便需坐輪椅，家人便替他請了看護小美（化名），來照顧生活起居。不到一年，小美就控訴天天被老翁摸胸部性騷擾，甚至還遭到許翁的兒子性侵，不過，新北地院審理後認為全案僅有單方面描述，罪證也不足，判許姓父子無罪。

看護小美從2016年年中開始在許家工作，由於必須要照顧許翁，因此與其同床一起睡。她控訴，許翁天天都想要趁睡覺的時候摸她胸部，更試圖把手直接伸進衣服裡面揉，還被摸過下體，甚至外出到公園散步其間，也要在大庭廣眾下偷摸，讓她每天只能靠著把拉鍊拉很高來避免老鹹豬手，並在日裡寫下，「感覺被虐待了，阿公很糟糕」等語。



除了許翁之外，其兒子更是誇張。小美控訴，2015年1到2月期間，許男多次趁家裡沒人的時候，伸手摸或是強吻她胸部，把她強壓在沙發上試圖硬上等等，某次她在打掃房間的時候，被許男推倒在床上，脫掉褲子，慘被性侵得逞，不過進行到一半後聽到電梯聲音，才立即停止。

大約一周後，女看護又再度被許男強推到床上，對方露出生殖器直接插入，還強調「有結紮沒關係」，但做到一半的時候男方就直接軟掉，默默穿上褲子離開，後來也持續多次被性騷擾，憤而提告。

許姓父子挨告之後反駁指出，許翁平常動不便，需要人攙扶，才會有較多肢體接觸，但絕沒有刻意伸手襲胸。許男也反駁自己有性侵，更指控小美是因為工作不利常常被罵，才報復提告，他多次回家時看到爸爸跌倒在地上，女看護卻假裝沒看見，家人也感到困擾，曾要求仲介換人。

合議庭審理指出，全案多為小美單方面敘述，沒有其他證據，且許翁被判定重度肢障，難認有能力施行抓胸等性騷擾動作，另外，小美因宗教關係不能吃豬肉和喝酒，但疑似許家人有騙她吃豬肉，導致其心生怨恨，早已經有嫌隙，證詞難以採信。

另外，小美曾在日記裡寫下「我跟阿公睡在一起，沒教養，我被他抱」、「性騷擾」等字眼，但因性騷擾告訴乃論之罪，必須於知悉6個月內提告，但小美一直到2017年2月才報案，已經過了告訴期間，因此合議庭判決不受理。