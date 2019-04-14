土豪兒刷老爸卡...爽買上億超跑！光稅就繳了2千萬：心好累

▲Bugatti Chiron。（圖／翻攝Bugatti）

大陸中心／綜合報導

大陸房地產富商陳脈林的兒子陳鼎（Ding Chen，音譯）日前在自己的IG限時動態中，PO出一張買下超跑Bugatti Chiron的收據，光是要繳的稅就高達90萬加幣（約台幣2074萬元），讓他抱怨「心好累」，引起熱議。

陳鼎在IG貼出這張收據，大部分的資訊都蓋起來了，但可以看出他一共要繳90萬加幣的稅，讓他大嘆「這個稅…心好累」。據報導，這輛跑車稅前的售價420萬加幣，加上稅之後大約是510萬加幣（台幣1億1995萬元），這其中還包含了1.7%銀聯卡手續費，以稅前價格計算的話，光手續費就要約7.14萬加幣（約台幣167萬元）。

在收據上也可以看到，陳鼎是用自己父親陳脈林的銀聯卡買的，所以這個天價對普通人來說很吃驚，但在富豪眼裡可能沒什麼。賣車給陳鼎的溫哥華車商表示，大陸人很常會刷銀聯卡買車。

▲土豪買超跑，繳太多稅大嘆心累。（圖／翻攝自IG）

溫哥華所在的英屬哥倫比亞省（British Columbia）在去年通過了一項「豪車稅」法案，依照車子價格按比率收稅，車子價格在12.5萬元到14.9999萬元間，稅率為15%，超過15萬的車子稅率則高達20%。目的在於增加稅收，以減輕低收入人士買車的負擔。

有錢人買超跑沒什麼不妥之處，但由於引起話題，陳鼎的IG已經暫時關閉。他的父親陳脈林今年49歲，過去原本是養鴨戶，在南京投資和建造房地產起家，並創立了南京鼎業投資集團，亦是南京市人大代表。2015年，陳脈林以5280萬加幣（約台幣12.4億）的價格購買了溫哥華一間豪宅，據傳是加拿大史上最大筆的住宅交易。