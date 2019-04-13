中國、俄羅斯「裝朋友設圈套」　蓬佩奧訪拉美嗆：他們帶來紊亂

▲蓬佩奧12日與智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）握手。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）12日開始拜訪南美洲國家，包含智利、巴拉圭與秘魯等盟友，他在智利首都聖地牙哥（Santiago）時則砲火猛烈，形容中國與俄羅斯假裝是拉丁美洲的朋友，實際上卻設下債務陷阱，在他眼中，中國並不是可靠的合作夥伴。

《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）報導，蓬佩奧此次拜訪拉丁美洲，旨在加強對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的壓力，同時，他也把苗頭對準俄羅斯與中國，形容這兩個國家對於委內瑞拉的放任態度是「偽善者」。

蓬佩奧還表示，中國與俄羅斯試圖收買腐敗的領導者，為了換取政治與經濟上的影響力，假裝是拉丁美洲的好朋友，「中國以及俄羅斯，他們現身在門口，但只要進入房子，我們知道他們會使用債務陷阱，他們將不管規則，在你家中帶來紊亂。」

比起中國與俄羅斯，蓬佩奧堅信美國才是南美洲國家的好朋友，「在這塊土地上，美國正以前所未有的方式出現，以此提醒我們的朋友，我們有多少的共通點，我們的利益有多一致，還有我們有多愛你們。」

報導指出，隨著中國的影響力日益擴大，蓬佩奧與其他美國官員也頻頻傳遞反中訊息。蓬佩奧訪問拉丁美洲時措詞嚴厲，他表示，中國在拉丁美洲發展業務時，往往會帶來腐敗，最後破壞良善的管理。

《路透社》報導，蓬佩奧在當地時間12日前往巴拉圭，這是美國務卿自1965年以來首次拜訪該國，呈現出美國近期對於拉丁美洲區域的重視。他預計14日拜訪哥倫比亞城市庫庫塔（Cucuta），此處接受許多委內瑞拉飢餓的移民。