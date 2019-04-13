台鐵、日本一畑電車「攜手拚觀光！」　4/16締結友好鐵路

▲電影《49歲的電車夢》就是以一畑電車作為背景故事。（圖／翻攝自維基百科）

記者胡順惠／台北報導

台日友好再進一步！台鐵今（13）日表示，16日上午10時將與日本一畑電車株式會社辦理友好鐵路協定簽署典禮，是台鐵締結的第21家日本鐵道公司，由台鐵局局長張政源與一畑電車代表取締役社長吉田伸司共同簽署，到時歡迎民眾一起到台北車站一樓多功能展演廳觀禮，共享喜悅時刻。

據了解，一畑電車位於日本島根縣出雲市，主要經營北松江線（出雲市站至松江宍道湖溫泉站，33.9公里）及大社線（川跡站至出雲大社前站，8.3公里）兩條路線，擁有26個車站，是當地民眾日常所利用的地方鐵道路線，同時也是觀光鐵道。

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一畑電車沿途與具有日本代表性的觀光名勝出雲大社、松江城，與著名的松江宍道湖溫泉連成一線。特別的是，2010年上映的日本電影「49歲的電車夢」，就是用一畑電車作為背景故事所拍攝，在日本享有高知名度。

台鐵說，將與一畑電車締結友好鐵路，相互汲取鐵道觀光發展經驗，共同推展軌道經濟。一畑電車建立於西元1912年，台鐵則於1887年創建，雙方都是擁有百年以上歷史的鐵道經營者，藉此締結為友好鐵道，共同帶動雙方觀光旅遊熱潮。

▼台鐵16日將與日本一畑電車株式會社簽定友好鐵路協定。（圖／台鐵提供）